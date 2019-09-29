Ничейный матч с «Уфой» стал для «Рубина» третьим подряд без голов

29 сентября в 11-м туре РПЛ «Рубин» сыграл с «Уфой». Перед встречей уфимцы находились на две позиции выше казанцев, на восьмой строчке. В последней игре гости обыграли московский «Спартак».

Перед встречей уфимцы находились на две позиции выше казанцев.Фото: Алина НИЗАМОВА

У «Рубина» же была пятиматчевая серия поражений, которая в итоге прервалась, правда, нулевой ничьей в матче с «Уфой». После игры главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо выделил три голевых момента казанцев.

У «Рубина» перед игрой была пятиматчевая серия поражений.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Был удар головой Подберёзкина, удар Кварацхелии и удар Кьяртанссона. Понятно, что удар Квары получился высокого над воротами, как в регби, но я считаю это был хороший момент. Если бы попал в створ, мог быть гол, – сказал наставник. – Если взять сегодняшнюю игру, у нас было все, чтобы забить гол, но не забили. Было очень много подач с флангов, несколько опасных моментов. Но надо учитывать, что «Уфа» очень хорошо оборонялась.

Эдуардо Докампо.Фото: Алина НИЗАМОВА

За игрой с трибун наблюдали всего 3814 зрителей. Это самый низкий показатель в сезоне. «Рубин» не выигрывает уже на протяжении шести матчей. Из них в трех последних команда не забивает. Такое положение дел явно не радует болельщиков.

За игрой с трибун наблюдали всего 3814 зрителей.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Конечно, я понимаю болельщиков. Мы обсуждаем с другими игроками, что делаем не так. Сейчас нам нужно сосредоточиться на хорошем, что мы сохранили ворота сухими. В следующем матче нам нужно побеждать, и тогда у нас будет больше уверенности в своих силах, – отметил после игры нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон.

Видар Кьяртанссон.Фото: Алина НИЗАМОВА

Но несмотря на сложности команды на фанатском секторе болельщики развернули плакат со строчками из песни Алексея Хворостяна «Падали, но поднимались»: «Может не будем сдаваться? Проще уйти, чем остаться. Мы же всегда оставались – падали, но поднимались!». Клуб сам за три дня до домашнего матча обратился к фанатам, опубликовав заявление на сайте.

Баннеры на фансекторе.Фото: Алина НИЗАМОВА

В нем «Рубин» признал, что прошедший месяц получился непростым для команды, ведь яркий старт в сезоне для полностью обновленной молодой команды сменился чередой неудачных результатов.

Яркий старт в сезоне для полностью обновленной молодой команды сменился чередой неудачных результатов.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов, – говорилось в обращении.

В следующем матче 5 октября татарстанская команда примет «Тамбов».Фото: Алина НИЗАМОВА

В Москве тем временем «Оренбург» обыграл «Спартак», из-за чего казанцы в таблице после 11-тура опустились на 12 строчку. Таким образом, «Рубин» от стыковых матчей отделяет одно очко. От зоны вылета из премьер-лиги казанцы в двух очках. В следующем матче 5 октября татарстанская команда примет «Тамбов».