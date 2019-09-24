2019-09-28T10:47:15+03:00
Звезды

Казанский камерный оркестр «La Primavera» открыл свой XXXI сезон

Мероприятие состоялось в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева
Лика ИСАЕВА
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Рустем Абязов во время открытия XXXI сезона. Фото предоставлено Казанским камерным оркестром «La Primavera»Рустем Абязов во время открытия XXXI сезона. Фото предоставлено Казанским камерным оркестром «La Primavera»
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В понедельник, 23 сентября, в Государственном Большом Концертном Зале имени Салиха Сайдашева открылся новый концертный сезон Казанского камерного оркестра «La Primavera» под управлением Рустема Абязова.

Концерт состоялся в ГБКЗ имени Сайдашева. Фото предоставлено Казанским камерным оркестром «La Primavera»

Концерт состоялся в ГБКЗ имени Сайдашева. Фото предоставлено Казанским камерным оркестром «La Primavera»

Это открытие XXXI сезон отмечено тем, что с любимыми слушателями и почитателями своего творчества соскучившиеся за лето музыканты решили встречаться tet-a-tet, без традиционно приглашенных гостей – знаменитых солистов с мировыми именами.

Во время концерта. Фото предоставлено Казанским камерным оркестром «La Primavera»

Во время концерта. Фото предоставлено Казанским камерным оркестром «La Primavera»

То, что оркестр не просто любим, а обожаем казанцами, стало понятно с первых секунд, когда их встречал просто шквал аплодисментов, едва музыканты вышли на сцену. Художественного руководителя оркестра, Народного артиста Татарстана и Заслуженного деятеля искусств России Рустема Абязова встречали и восторженными криками, и аплодисментами.

Встречи с коллективом ожидали настоящие фанаты оркестра. Фото предоставлено Казанским камерным оркестром «La Primavera»

Встречи с коллективом ожидали настоящие фанаты оркестра. Фото предоставлено Казанским камерным оркестром «La Primavera»

Два отделения концерта пронеслись как единый миг в вихре и «Метамторфоз» Иоганна Штрауса, и «Времен года» Антонио Вивальди, и «Феерическая фантазия» на темы вальсов Ирогана Штрауса, созданная Борисом Четверговым специально для «La Primavera». Кстати, название камерного оркестра получило в честь первого концерта из сборника первых четырех скрипичных концертов восьмого опуса Антонио Вивальди – «Весна».

В зале.Фото предоставлено Казанским камерным оркестром «La Primavera»

В зале.Фото предоставлено Казанским камерным оркестром «La Primavera»

Зал был переполнен, и среди тех, кто поспешил на встречу с коллективом оркестра, были люди с ограниченными возможностями.

Цветы для маэстро и коллектива. Фото предоставлено Казанским камерным оркестром «La Primavera»

Цветы для маэстро и коллектива. Фото предоставлено Казанским камерным оркестром «La Primavera»

Многие несли в руках цветы, чтобы ими выразить свое восторженное восхищение. Эти букеты они дарили Рустему Абязову и музыкантам оркестра.

Музыкантам устроили овации, и не отпускали музыкантов больше 20 минут. На «бис» прозвучали любимые казанцами композиции.

Камерный оркестр обещает в новом сезоне новые встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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