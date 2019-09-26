«Я не просто дебил, я еще и отец!»: ТНТ запускает сериал «ТРИАДА» о мужчине, который ждет детей от трех женщин

Мужчина на то и мужчина, чтобы находить выход из любой проблемы. Особенно из той, которую он сам создал. А жизнь на то и жизнь, чтобы удивлять своими неожиданными поворотами. Новый сериал «ТРИАДА» телеканала ТНТ рассказывает историю владельца ресторана Анатолия. Он уже много лет живет со своей женой Ритой, но параллельно встречается с молоденькой учительницей французского языка Наташей.

Однако Толя далеко не бессовестный человек. Ему очень неуютно в этом любовном треугольнике. И, чтобы раз и навсегда поставить все точки над i, он… решает переспать с танцовщицей гоу-гоу Миланой, которую он совсем не знает. Стоит ли говорить, что это идею ему подкинул лучший друг.

Фото: телеканал ТНТ

Да, не самое умное решение. Однако будем снисходительнее к герою, который хотел как лучше. Кто из нас не ошибался? А Толя правда верил, что ночь с другой женщиной поможет ему понять, кого он больше любит.

Однако жизнь решает преподать нерешительному мужчине урок, когда, спустя несколько недель, все три женщины заявляют ему, что беременны. И, если с женой они давно хотели ребенка, то другие дети Анатолию не снились даже в кошмарах.

Фото: телеканал ТНТ

И мы могли бы посмеяться над Толей, если бы он не нашел действительно героический выход из этой непростой ситуации. Выпив с другом пару литров пива и несколько стопок водки, он решает во всем признаться и Рите, и Наташе, и Милане. Толя не просто вываливает на их головы эту информацию, но и предлагает жить всем вместе. «Потому что детям нужен отец!» – говорит герой.

«Эти дети внутри вас. Это будущие братья и сестры. Когда мы все умрем, они останутся друг у друга. Так давайте уже сейчас сделаем так, чтобы они были друг у друга. Да, я дебил. Но я не просто дебил, я еще и отец!» – говорит Толик.

Чудо, что в этот момент бедный Анатолий не получил сразу три пощёчины или удара между ног. Первой уходит Милана, второй – Наташа. Жена (она единственная не догадывалась о существовании в жизни Толи других женщин) остается, но только для того, чтобы потребовать у неверного мужа развод.

Фото: телеканал ТНТ

Несмотря на все это, Анатолий уверен – ничто не заставит его отказаться ни от одного из будущих детей. Он решает вернуть женщин под одну крышу и дать каждой из них все, что им нужно. Но для начала ему необходимо предотвратить самое страшное – мысли женщин об аборте.

«Женщины слишком много думают, – считает герой – Им нужно сначала зародить мысль, а потом, чтобы она проросла».

Фото: телеканал ТНТ

«ТРИАДА» – сериал о нелепых и знакомых жизненных ситуациях. О тех моментах, когда кажется, что все кончено и ничто не наладится. О том, как важно брать ответственность за свои поступки. О том, как меняют человека дети. «ТРИАДА» – сериал о добром, несмотря ни на что.

Первую серию можно будет увидеть уже в понедельник, 30 августа, на телеканале ТНТ в 20.00.