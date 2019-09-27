2019-09-27T10:10:03+03:00
Общество

Билайн открыл продажи продуктов Xbox в своих магазинах

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Билайн объявил о старте продаж продуктов Xbox в более чем 50-ти магазинах собственной сети в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем-Новгороде, Екатеринбурге и других городах. Продукты для геймеров развивают концепцию супермаркета цифровых услуг и привлекут новую аудиторию в магазины.

Кроме консоли Xbox One S All-Digital Edition посетители cмогут приобрести подписку на библиотеку игр Xbox Game Pass, а также Xbox Game Pass Ultimate, дающую возможность играть как на консоли, так и на ПК с Windows 10. Кроме того, в пяти магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Казани открываются игровые зоны, где покупатели смогут познакомиться с лучшими играми платформы Xbox: новым блокбастером Gears 5 и гоночным симулятором Forza Horizon 4.

Стоимость консоли Xbox One S All-Digital Edition составит 18690 рублей. Кроме стандартных форм оплаты посетителям предлагается возможность приобрести консоль с рассрочкой платежа*.

Исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский:

«У Билайн уже есть успешный опыт продаж новых продуктов. В середине года в ассортименте наших магазинов появилось программное обеспечение, подписки на онлайн-кинотеатры и онлайн-библиотеки. Сейчас мы фиксируем ежемесячный рост продаж в этих категориях. Мы хотим, чтобы магазины Билайн стали для геймеров привычным местом покупки консолей и игр. В дальнейшем это упростит запуск других сервисов, которые находятся за пределами телекома».

Руководитель направления Xbox, Microsoft Россия Юлия Иванова:

«Российская команда Xbox постоянно работает над поиском новых партнеров, чтобы сделать покупку проще и удобнее для пользователя. Мы рады, что наши партнеры из Билайн активно развивают новые направления бизнеса, от чего в конечном итоге выиграют российские любители Xbox, а также новые пользователи, желающие вывести домашние развлечения на новый уровень. Игровые зоны в магазинах Билайн дадут возможность не только приобрести последнюю модель консоли Xbox One S All-Digital Edition, но и познакомиться с такими играми, как Gears 5 и Forza Horizon 4».

* Для покупки товара в кредит в собственных офисах Билайн клиенту нужно предъявить паспорт гражданина РФ. Для АО «ОТП Банк», Ген. Лиц-я ЦБ РФ №2766, свидетельство ИНН/СНИЛС (при наличии). Для ООО «ХКФ Банк», Ген. Лиц-я ЦБ РФ № 316, для пенсионеров — пенсионное свидетельство. Банки оставляют за собой возможность запросить дополнительный документ при необходимости. В рамках акции «Рассрочка проще простого» с 01.12.2018 по 31.12.2019 не происходит удорожание товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, за счет скидки, предоставляемой продавцом, которая компенсирует сумму процентов за пользование кредитом при условиях: исполнения заемщиком кредитного договора, что дополнительные услуги не приобретаются, и одобрения кредита банком-партнером. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий стоимостью от 1 500 рублей и товаров и/или услуг из дополнительного списка. Организатор акции ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636

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