2019-09-26T20:59:36+03:00
Происшествия

Пожар в ресторане «Арарат» в Набережных Челнах: один человек погиб

Тело неизвестного было обнаружено уже после того, как огонь был потушен [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Пожар в ресторане «Арарат» в Набережных Челнах потушен. При проливке и проверке внутренних его помещений было в правой части здания, где нет окон, было обнаружено тело человека.

- Личность погибшего устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

По данному факту проводится доследственная проверка. Напомним, сообщение о возгорании в недействующем ресторане «Арарат» поступило этим вечером. После прибытия на место происшествия сотрудников МЧС пожару был присвоен ранг №3. Из-под кровли площадью в 600 квадратных метров вырывались языки пламени, шел черный густой дым. Он начала накрывать стоящие рядом многоэтажки. Было принято решение эвакуировать жителей. На улицу вывели около 100 человек.

Само здание не подключено ни к газу, ни к электричеству. По мнению местных жителей, это был поджог. Но окончательные выводы должны сделать дознаватели.

В Набережных Челнах горит ресторан «Арарат».МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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