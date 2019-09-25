Химки - Рубин 25 сентября 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу

В Кубке России начинается пора главных баталий. Именно на стадии 1/16 финала в борьбу за трофей вступают команды Премьер-Лиги. При этом. жребий порой бывает очень непредсказуем. Так, второй год подряд на этой стадии турнира лбами сталкивают подмосковные "Химки" и казанский "Рубин".

В прошлом году команды выдали равный матч, а судьбу встречи решил автогол игрока "Химок" Александра Рязанцева. "Рубин" в итоге прошел дальше, но ничего существенного в кубке не добился.

Однако сравнивать тот матч с предстоящем поединком все же будет не правильно. Команды сильно изменились. Что и говорить, если в составе "Рубина" остались всего четыре футболиста, которые принимали участие в матче годовалой давности.

"Химки" также знатно перетряхнули состав и это дало свои плоды. В нынешнем сезоне Футбольной Национальной лиги подмосковный клуб уже далеко не середняк. "Химки" всерьез претендуют на выход в Премьер-лигу. Сейчас подмосковные футболисты занимают второе место, опережая идущий третьим "Ротор" сразу на 8 очков.

"Рубин" в нынешнем сезоне стартовал настолько удачно, что все принялись говорить о тренерском гении Шаронова и бойцовских качествах молодых "рубиновцев". Однако постепенно стартовый задор казанцев сошел на нет. Пошли 0:3 от "Сочи", 0:5 от "Зенита". Вообще "Рубин" проиграл 4 последних игры.

Обе команды явно будут настроены решительно. Для "Рубина" кубок - шанс исправиться за последние провалы в чемпионате, а для "Химок" - шанс проверить себя на фоне команд, с которыми, возможно, им предстоит играть в следующем сезоне Премьер-лиги.

История личных встреч "Химки" - "Рубин" 25 сентября 2019

В общей сложности команды между собой встречались 13 раз. Первые игры состоялись еще в далеком 2001 году, когда и "Рубин", и "Химки" пылили в первой лиге. В рамках второй по силе лиги страны команды сыграли между собой 4 игры, дважды верх брал "Рубин", один раз победу отпраздновали "Химки", еще один поединок завершился вничью.

Еще восемь матчей команды провели между собой уже в рамках Премьер-Лиги. Тогда колоссальный перевес был на стороне казанцев, которые взяли верх в семи матчах. Еще один поединок команды свели вничью.

Еще дважды команды между собой встречались в Кубке России. Впервые это произошло в 2004 году. Тогда на стадии 1/16 финала проводилось два матча. Оба раза верх взяли "Химки", обыграв "Рубин" в Казани 1:0 и в Подмосковье - 3:1. Тем матчи должен хорошо помнить нынешний главный тренер "Рубина" Роман Шаронов, который сыграл в обоих поединках.

Реванш "Рубин" взял спустя 14 лет. В прошлом году, как и писали выше, казанцы выбили "Химки" из розыгрыша Кубка России благодаря автоголу уже в добавленное время.

Прогноз на матч "Химки" - "Рубин" 25 сентября 2019

Если годом ранее фаворитом поединка безоговорочно можно было назвать "Рубин", то теперь уже "Химки" выглядят предпочтительнее. В ФНЛ подмосковные футболисты много забивают и мало пропускают. "Рубин" же пока не может похвастать подобными показателями. Последние 4 матча казанцы проиграли с общей разницей 2:12.

Прервать неудачную серию в Химках подопечным Шаронова вряд ли удастся. Казанцы выглядят не сыгранными, а вот "Химки", наоборот, выглядят единым организмом, да еще и заточенным на атаку. Сдержать натиск подмосковных игроков обороне "Рубина" вряд ли удастся.

"Комсомольская Правда" решила сделать свой прогноз на данную игру. Посмотрим, удастся ли нам угадать счет.