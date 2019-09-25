2019-09-25T14:07:28+03:00
Общество

Tele2 и банк ВТБ запускают нового виртуального оператора связи

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Tele2 и банк ВТБ запустили виртуального оператора сотовой связи «ВТБ Мобайл». MVNO-проект работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Новый оператор начинает обслуживать абонентов 25 сентября.

В рамках развития MVNO-направления Tele2 продолжает создавать новых виртуальных операторов в партнерстве с банками. Новый проект «ВТБ Мобайл» был запущен по модели light MVNO. В соответствии с этой бизнес-моделью виртуальный оператор арендует у Tele2 инфраструктуру, но при этом имеет собственный код сети, выделенную емкость номеров и SIM-карты. «ВТБ Мобайл» предложит клиентам свои тарифы, мобильное приложение и уникальные услуги в связке с банковскими продуктами.

Абонентом нового виртуального сотового оператора сможет стать любой пользователь, в том числе не являющийся клиентом банка ВТБ. На начальном этапе SIM-карту нового оператора можно получить в пяти офисах ВТБ в Москве.

Tele2 является единственной на российском рынке «фабрикой» MVNO, которая поставила создание подобных проектов на поток. Сейчас на сети Tele2 работает более 20 виртуальных операторов связи. С января по август 2019 года выручка Tele2 от работы в сегменте MVNO выросла на 140%. На конец августа число клиентов, которых обслуживают MVNO-партнеры Tele2, составило 2,6 млн человек.

Быстрый и экономически эффективный запуск виртуальных операторов обеспечивает MVNE-платформа. Кроме того, в прошлом году Tele2 первой среди операторов внедрила платформу MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator). Она обеспечивает возможность массовых подключений для небольших компаний, которые хотят обслуживать от 10 тыс. абонентов.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Развитие MVNO-проектов является для Tele2 одним из ключевых направлений развития. Мы как оператор мобильной связи готовы предоставить нашим партнерам качественную сотовую сеть и высокий уровень поддержки, реализовать проекты федерального масштаба. Запуск оператора «ВТБ Мобайл» на сети Tele2 позволит банку предоставить своим клиентам интересные и комплексные услуги: возможность объединить финансовые и телеком-сервисы, делать кросс-предложения и связывать их с программами лояльности банка. В свою очередь, мы продолжаем активно инвестировать в инфраструктуру, поэтому партнеры могут быть уверенны в высоком качестве услуг мобильной связи».

Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ:

«В соответствии с нашей стратегией мы развиваем единую цифровую экосистему банка. Собственный мобильный оператор является одним из первых ее проектов. Наши клиенты получат простой, удобный и безопасный сервис под единым брендом ВТБ. На данный момент мы запустили его в Москве, но уже скоро SIM-карты станут доступны в Санкт-Петербурге, а в следующем году – в других городах России».

Максим Шарков, генеральный директор «ВТБ Мобайл»:

«Создавая мобильного оператора, мы стремились сделать сервис выгодным, безопасным и простым для клиентов. Это понятная линейка тарифов, включающая бесплатную связь, удобное мобильное приложение, отсутствие лишних услуг и подписок, меры защиты от подмены SIM-карты».

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