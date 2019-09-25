2019-09-25T15:12:00+03:00
Происшествия

В Татарстане две женщины подозреваются изнасиловании секс-игрушкой 19-летнего парня

Все произошло из-за разбитого смартфона
Алина ГАБДУЛИНА
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Утверждается, что перед тем как надругаться над парнем, женщины его избили.Утверждается, что перед тем как надругаться над парнем, женщины его избили.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Бугульме двух женщин в возрасте 36-ти и 22-х лет подозревают в изнасиловании 19-летнего знакомого. По предварительной версии, парень зашел в гости к самой молодой из них - она попросила его починить смартфон. Он забрал гаджет и ушел. Когда же парень вернулся, в квартире уже находилась 32-летняя подруга хозяйки.

Как сообщил "КП-Казань" собственный источник в правоохранительных органах, женщины начали обвинять знакомого в том, что это именно он разбил экран поломанного смартфона. Приятельницы требовали заплатить им 3 тысячи рублей. Когда молодой человек отказался, то он был избит женщинами и изнасилован секс-игрушкой. При этом, как утверждается, все это приятельницы снимали на видео.

Парень смог уйти из квартиры только после обещания принести женщинам требуемые ими деньги. Но вместо этого он отправился в полицию.

Известно, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело, а подозреваемые задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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