2019-09-25T00:19:53+03:00
Спорт

КАМАЗ - Спартак 25 сентября 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу

Футбол, матч КАМАЗ - Спартак. Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу состоится 25 сентября 2019 в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ». Состав команд, статистика личных встреч
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Спартак".Фото: ФК "Спартак".
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В Кубке России по футболу настала пора 1/16 финала. Традиционно на этой стадии в борьбу за трофей вступают команды Премьер-лиги. Приезд команд элитного дивизиона для любой команды низших лиг - настоящий праздник. На сей раз серьезно повезло "КАМАЗу" из Набережных Челнов. В гости к команде из татарстанского автограда пожалует московский "Спартак".

Ажиотаж вокруг матча был огромный. Чего стоит только то, что все билеты были распроданы всего за пру часов. Конечно, многих любителей футбола не устроило то, что им не удалось попасть на игру.

Болельщик даже просили расширить стадион, который вмещает катастрофически мало людей для полумиллионного города - всего 6 с небольшим тысяч зрителей. Впрочем, вместить всех желающих арена все равно бы не смогла. Вот в руководстве татарстанского клуба и решили организовать фан-зону для болельщиков, где все, кто не попал на стадион, смогут на большом экране посмотреть игру.

Гранды российского футбола давненько не заглядывали в татарстанский автоград. "Спартак" же последний раз гостил в Челнах 22 года назад. Тогда, 19 апреля 197 года, "КАМАЗ" обыграл действующего на тот момент чемпиона России со счетом 2:1.

Тогда "КАМАЗ" играл еще в высшей лиге и мог навязать борьбу грандам отечественного футбола. Тот же "Спартак" челнинцы обыграли еще один раз, в 1995-м. Правда остальные 10 очных встреч остались за москвичами.

Сейчас "КАМАЗ" играет во второй лиге в зоне "Урал-Поволжье". При этом, челнинцы чувствуют себя уверено, штампуя победу за победой. Сейчас "КАМАЗ" безоговорочный лидер своей группы, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. В последнем туре "КАМАЗ" играючи расправился с "Ладой", забив 4 безответных мяча. Так что к матчу со "Спартаком" игроки татарстанской команды подходят в хорошем расположении духа.

"Спартак" же наоборот, пока находится в кризисе. Прямо по ходу чемпионата "красно-белые" устроили массовую перестройку команды. Ушли лидеры - Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано. На смену пришли тоже довольно известные игроки. Тот же Андре Шюррле забивал в полуфинале Чемпионата мира по футболу в 2014 году. Гус Тиль к 21 году стал лидером и капитаном голландского "АЗ", Джордан Ларссон пока известен больше за счет того, что является сыном звезды сборной Швеции нулевых - Хенрика Ларссона. По именам состав "Спартака" выглядит солидно, но видно, что команда не сыграна, тому свидетельство - четыре поражения подряд, вылет из Лиги Европы и падение на 9 место в турнирной таблице.

История личных встреч "КАМАЗ" - "Спартак" 25 сентября 2019

"КАМАЗ" и "Спартак" между собой встречались 12 раз. Правда все матчи были еще в 90-х годах прошлого века, когда челнинский клуб еще играл в элите отечественного футбола. "КАМАЗ" даже дважды обыграл "красно-белых". Оба раза челнинцы выигрывали в родных стенах - 2:0 в 1995-м и 2:1 двумя годами позднее. Остальные же 10 поединков остались за московским клубом.

Прогноз на матч "КАМАЗ" - "Спартак" 25 сентября 2019

Если уж "Спартак" после поражений "Браге", "Зениту", "Уралу" и "Уфе" еще и "КАМАЗу" проиграет, то дела команды будут совсем плохи. Вряд ли, что Олег Кононов будет рисковать и выпускать на игру дублеров. Вероятно, на поле в Набережных Челнах выйдут все сильнейшие. Разве что отдых получит лидер обороны "Спартака" Самуэль Жиго.

Просто "Спартаку" явно не будет. Для игроков "КАМАЗа" - это матч жизни. Многие попробуют засветиться, чтобы потом уйти в команды посильнее. Свой гол хозяева, скорее всего, забьют. Уж больно часто "Спартак" ошибается в обороне. Но для победы этого будет не достаточно. Есть уверенность, что матч будет интересным. Обе команды будут стремиться атаковать и многое будет зависеть от того, кто первым сможет забить.

"Комсомольская Правда" решила сделать свой прогноз на данную игру. Посмотрим, удастся ли нам угадать счет.

Трансляция матча "КАМАЗ" - "Спартак" 25 сентября 2019

Трансляция матча "КАМАЗ" - "Спартак" 25 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на телеканале "Матч Премьер" в 18:30 по московскому времени.

Трансляция "КАМАЗ" - "Спартак".

ИСТОЧНИК KP.RU

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