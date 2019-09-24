2019-09-24T18:49:53+03:00
Спорт

"КАМАЗ" - "Спартак" 25 сентября 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Кубка России по футболу

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка России по футболу "КАМАЗ" - "Спартак". Встреча состоится 25 сентября 2019 года в 18:30 в Набережных Челнах на стадионе "КАМАЗ"
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Спартак".Фото: ФК "Спартак".
Изменить размер текста:

Прогноз: "КАМАЗ" - "Спартак" - 1:2 (Победа "Спартака" с перевесом в один мяч).

Этого матча в Набережных Челнах ждали более 20 лет. Гранды российского футбола давненько не заглядывали в татарстанский автоград. "Спартак" же последний раз гостил в Челнах 22 года назад. Тогда, 19 апреля 197 года, "КАМАЗ" обыграл действующего на тот момент чемпиона России со счетом 2:1.

Тогда "КАМАЗ" играл еще в высшей лиге и мог навязать борьбу грандам отечественного футбола. Тот же "Спартак" челнинцы обыграли еще один раз, в 1995-м. Правда остальные 10 очных встреч остались за москвичами.

Сейчас "КАМАЗ" играет во второй лиге в зоне "Урал-Поволжье". При этом, челнинцы чувствуют себя уверено, штампуя победу за победой. Сейчас "КАМАЗ" безоговорочный лидер своей группы, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. В последнем туре "КАМАЗ" играючи расправился с "Ладой", забив 4 безответных мяча. Так что к матчу со "Спартаком" игроки татарстанской команды подходят в хорошем расположении духа.

"Спартак" же наоборот, пока находится в кризисе. Прямо по ходу чемпионата "красно-белые" устроили массовую перестройку команды. Ушли лидеры - Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано. На смену пришли тоже довольно известные игроки. Тот же Андре Шюррле забивал в полуфинале Чемпионата мира по футболу в 2014 году. Гус Тиль к 21 году стал лидером и капитаном голландского "АЗ", Джордан Ларссон пока известен больше за счет того, что является сыном звезды сборной Швеции нулевых - Хенрика Ларссона. По именам состав "Спартака" выглядит солидно, но видно, что команда не сыграна, тому свидетельство - четыре поражения подряд, вылет из Лиги Европы и падение на 9 место в турнирной таблице.

Если уж "Спартак" еще и "КАМАЗу" проиграет, то дела команды будут совсем плохи. Вряд ли, что Олег Кононов будет рисковать и выпускать на игру дублеров. Вероятно, на поле в Набережных Челнах выйдут все сильнейшие. Разве что отдых получит лидер обороны "Спартака" Самуэль Жиго.

Просто "Спартаку" явно не будет. Для игроков "КАМАЗа" - это матч жизни. Многие попробуют засветиться, чтобы потом уйти в команды посильнее. Свой гол хозяева, скорее всего, забьют. Уж больно часто "Спартак" ошибается в обороне. Но для победы этого будет не достаточно. Есть уверенность, что матч будет интересным. Обе команды будут стремиться атаковать и многое будет зависеть от того, кто первым сможет забить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С 1 октября из расписания выведут ряд казанских электричек
Набережные Челны готовы потратить 5,8 миллионов рублей на покупку экипировки для местного хоккейного клуба
Отопительный сезон 2019/2020 в Марий Эл: открылась «горячая линия» для населения
26 сентября в Казани стартует Манхэттенский фестиваль короткометражек-2019
В казанском метро появится "Камаловский" поезд
ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона
В Татарстане закончили ремонт на дорогах Нурлаты-Акзигитово и Нурлаты-Городище
Администрация Чебоксар возьмет новые кредиты почти на 600 миллионов рублей
В Казани появится памятник бывшему ректору КХТИ Петру Кирпичникову
Погибла от одного удара: жителя Чувашии будут судить за убийство возлюбленной
Тренер «Ак Барса» после поражения «Сибири»: Может молодым игрокам стоило дать отдохнуть
Студент из Татарстана скончался в техникуме Самары прямо на лекции
ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса
Президенту Татарстана предложили первому в России внедрить водородные и тесла- аккумуляторы
В Йошкар-Оле 66-летняя пенсионерка за рулем иномарки устроила массовое ДТП
На 24 сентября 2019 года в Казани тепло подано уже в 96,1% садов
Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил медикам 70 новых машин «скорой помощи»
24 сентября казанский УНИКС на Кубке Гомельского сыграет с «Олимпиакосом»
Водитель казанского автобуса, объехавший пробку по встречке: "Было много пассажиров, спешащих на работу"
В Казани на выставку работ Пикассо и Шагала могут потратить 18,6 миллиона рублей