"КАМАЗ" - "Спартак" 25 сентября 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Кубка России по футболу

Прогноз: "КАМАЗ" - "Спартак" - 1:2 (Победа "Спартака" с перевесом в один мяч).

Этого матча в Набережных Челнах ждали более 20 лет. Гранды российского футбола давненько не заглядывали в татарстанский автоград. "Спартак" же последний раз гостил в Челнах 22 года назад. Тогда, 19 апреля 197 года, "КАМАЗ" обыграл действующего на тот момент чемпиона России со счетом 2:1.

Тогда "КАМАЗ" играл еще в высшей лиге и мог навязать борьбу грандам отечественного футбола. Тот же "Спартак" челнинцы обыграли еще один раз, в 1995-м. Правда остальные 10 очных встреч остались за москвичами.

Сейчас "КАМАЗ" играет во второй лиге в зоне "Урал-Поволжье". При этом, челнинцы чувствуют себя уверено, штампуя победу за победой. Сейчас "КАМАЗ" безоговорочный лидер своей группы, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. В последнем туре "КАМАЗ" играючи расправился с "Ладой", забив 4 безответных мяча. Так что к матчу со "Спартаком" игроки татарстанской команды подходят в хорошем расположении духа.

"Спартак" же наоборот, пока находится в кризисе. Прямо по ходу чемпионата "красно-белые" устроили массовую перестройку команды. Ушли лидеры - Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано. На смену пришли тоже довольно известные игроки. Тот же Андре Шюррле забивал в полуфинале Чемпионата мира по футболу в 2014 году. Гус Тиль к 21 году стал лидером и капитаном голландского "АЗ", Джордан Ларссон пока известен больше за счет того, что является сыном звезды сборной Швеции нулевых - Хенрика Ларссона. По именам состав "Спартака" выглядит солидно, но видно, что команда не сыграна, тому свидетельство - четыре поражения подряд, вылет из Лиги Европы и падение на 9 место в турнирной таблице.

Если уж "Спартак" еще и "КАМАЗу" проиграет, то дела команды будут совсем плохи. Вряд ли, что Олег Кононов будет рисковать и выпускать на игру дублеров. Вероятно, на поле в Набережных Челнах выйдут все сильнейшие. Разве что отдых получит лидер обороны "Спартака" Самуэль Жиго.

Просто "Спартаку" явно не будет. Для игроков "КАМАЗа" - это матч жизни. Многие попробуют засветиться, чтобы потом уйти в команды посильнее. Свой гол хозяева, скорее всего, забьют. Уж больно часто "Спартак" ошибается в обороне. Но для победы этого будет не достаточно. Есть уверенность, что матч будет интересным. Обе команды будут стремиться атаковать и многое будет зависеть от того, кто первым сможет забить.