Вектор определен: как татарстанский вуз становится элитной школой по подготовке кадров для нефтегазового комплекса

На минувшей неделе в Центре компетенций ПАО «Татнефть» состоялась Стратегическая сессия по реализации стратегии развития Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ) как Высшей нефтяной школы.

В мероприятии приняли участие представители компании «Татнефть» во главе с генеральным директором Наилем Магановым, экспертная группа аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), ректорат АГНИ во главе с ректором вуза Робертом Нургалиевым.

В рамках мероприятия докладчиками был представлен анализ реализации Стратегии развития института до 2030 года, обсуждены основные тенденции и направления развития образования в нефтегазовой отрасли. Особое внимание было уделено развитию научно-исследовательской деятельности вуза, а именно перспективам взаимодействия ТатНИПИнефть, Центра технологического развития ПАО «Татнефть» и АГНИ в реализации инновационных проектов.

В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ВУЗА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Проект реализации новых образовательных программ в институте к 2026 году представил в своем докладе первый проректор Алексей Иванов. Он также рассказал о сегодняшних изменениях в имеющихся программах: включение в учебные планы дисциплин «Управление рисками», «Управление процессами» и «Управление проектами»; формирование образовательных программ магистров по заказу работодателей; увеличение количества часов на изучение английского языка и другое. Такой подход, по его словам, позволяет готовить конкурентоспособных специалистов для отрасли. Об этом свидетельствует данные независимой сертификации выпускников бакалавриата (ФИЭБ), где более 50% выпускников в направлении «Нефтегазовое дело» получили сертификат качества.

Зашла речь и о перспективных направлениях подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли. Генеральный директор Татнефти отметил, что процесс роботизирования влечет за собой потребность в специалистах, обладающих знаниями и опытом как в инженерии и нефтесервисе, так и в IT-системах, бизнес-процессах и их моделировании, управлении проектами.

ЦИФРОВОЙ ИНСТИТУТ

Вопросу цифровой трансформации вузов обратил внимание присутствующих менеджер PwC Василий Садовский. Он отметил, что «в большинстве традиционных университетов цифровая трансформация понимается достаточно узко и не учитывает многих аспектов». В заданном стратегическом курсе АГНИ необходимо подойти к данному процессу комплексно, создавая все условия для качественного изменения модели деятельности вуза.

Единая информационно-образовательная среда, сформированная сегодня в нефтяном институте, предназначена для автоматизации информационного обеспечения подразделений, задействованных в учебном процессе вуза, и представляет собой комплекс программных продуктов, решающих практически все проблемы, связанные с его организацией и документальным обеспечением.

СОВРЕМЕННЫЙ КАМПУС

Еще одним актуальным вопросом, прозвучавшим на встрече, было строительство кампуса. По плану первым объектом строительства является общежитие для студентов института на 700 мест. На данный момент уже строится четвертый этаж здания. Сдача этого объекта состоится во втором квартале 2020 года.

В состав современного, комфортного для обучения и проживая кампуса будут также входить учебно-лабораторный корпус, лабораторно-исследовательский корпус, общественный центр, административное здание.