2019-09-23T22:58:36+03:00
Спорт

"Такой "Спартак" мы точно обыграем": Болельщики "КАМАЗа" уверны в победе своих любимцев над "красно-белыми"

Самый популярный счет у любителей футбола - 3:1 в пользу татарстанской команды
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Спартак".Фото: ФК "Спартак".
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Поединок между "КАМАЗом" и "Спартаком", который состоится 25 сентября в Набережных Челнах, уже окрестили центральной игрой 1/16 финала Кубка России. Конечно, "красно-белые" не только десятикратные чемпионы страны, но и самый популярный клуб в стране.

Впрочем, сейчас москвичи находятся не в лучшем состоянии. Подопечные Олега Кононова проиграли четыре матча подряд. Более того, поговаривают, что если "Спартак" еще и "КАМАЗу" проиграет, то смена главного тренера просто не избежна. Поэтому внимание к данному поединку действительно повышенное.

Меж тем, футболисты "КАМАЗа" готовы дать бой "красно-белым". Сейчас челнинцы безоговорочные лидеры зоны "Урал-Поволжье" второй лиги. Команда штампует победу за победой. Вот болельщики и уверены, что на кураже челнинцы могут и "Спартак" обыграть.

"Народ! Они уже нас боятся! Надо помочь Спартаку с новым тренером, а то сдают обороты в РПЛ)".

"Сейчас самое время для матча! "Спартак" просто никакой. Даже, если основой приедут, то мы их порвем. Такой "Спартак" мы точно обыграем".

"Знаю, что некоторые болельщики "Спартака" хотят, чтобы Кононова убрали. Теперь ещё и спартачи будут за нас топить , более того, некоторые игроки "Спартака" будут за нас топить".

Попытались болельщики и предсказать счет поединка. Были и болельщики, которые готовы поставить на то, что "КАМАЗ" легко разгромит "Спартак" со счетом 3:0, а то и 4:0. Кто-то считает, что матч будет упорным и все решит один гол. Самым же популярным результатом по мнению челнинских любителей футбола стала победа "КАМАЗа" со счетом 3:1.

Отметим, что матч между "КАМАЗом" и "Спартаком" состоится 25 сентября. Начало поединка в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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