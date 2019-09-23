2019-09-23T16:27:41+03:00
Общество

Жители Татарстана стали чаще выбирать экзотические страны для отдыха

Поделиться:
Изменить размер текста:

Tele2 подвела итоги летней активности абонентов Татарстана в международном роуминге. Число абонентов, выезжавших за границу в июне-августе 2019 года, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика – в 7 раз.

Tele2 в Татарстане зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 7 раз. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124 по сравнению с августом прошлого года. Более того, абонентам тарифного плана «Премиум» данная опция предоставляется бесплатно: услуга включена в тариф и позволяет пользоваться мобильным интернетом без доплат, не расходуя основной пакет гигабайтов.

Услуга стала популярной у клиентов Tele2 в Татарстане с момента запуска в феврале 2018 года. Самыми активными пользователями мобильного интернета за рубежом этим летом оказались абоненты, путешествующие в Турцию, Италию и Францию – в этих странах клиенты скачали половину общего количества израсходованных за границей гигабайтов. Лидерами рейтинга по объему скачанного интернет-трафика за рубежом в этом году стали туристы из Татарстана в Турции.

Число клиентов оператора, выехавших летом за пределы России из Республики Татарстана, увеличилось на 10%. Вместе абоненты Tele2, путешествующие из Казани, посетили более 100 стран. Самыми популярными направлениями стали Турция и Грузия. Эти страны традиционно лидируют в рейтинге самых посещаемых маршрутов абонентами Tele2 в летний период. В этом году Турцию и Грузию выбрали треть всех отдыхающих абонентов оператора в Татарстане. Третье место занял Казахстан – количество посетивших его клиентов выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

Среди наиболее экзотических направлений путешествий - ряд островных государств, таких как Багамы, Филиппины, Фарерские острова, Сан-Томе и Принсипи, африканские страны Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Буркина-Фасо, а также регион в Китае - Макао.

Tele2 отметила значительный интерес к путешествиям по России со стороны иностранных туристов. В Татарстан наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Эстонии, Канады, Украины и США.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» (97,2 FM) приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Новости 24
Отопительный сезон 2019/2020 в Татарстане: тепло решили пустить в дома уже в 27 районах
ВТБ разместил облигации на ключевую ставку на 3 млрд рублей
Грузовик команды «КАМАЗ-Мастер» попал в аварию на ралли-рейде «Ростов-2019»
24 и 25 сентября в Татарстане на дорогах ожидается гололедица
Почти 20 граммов синтетического наркотика изъяли казанские полицейские у женщины-таксиста
Исполком Казани ищет нового руководителя для комитета физической культуры и спорта
День машиностроителя 2019 в Набережных Челнах: где пройдет праздничный концерт
6 октября беговой сезон-2019 в Казани завершится национальным полумарафоном
Отопительный сезон 2019/2020 в Казани официально стартует с 24 сентября
Летом 2019-го Дирекция парков и скверов Казани разыграла 53 аукциона на 9,4 миллиона рублей
"Смешанное расстройство учебных навыков": МВД Татарстана прокомментировало нападение 13-летнего школьника на мать первоклассника
В Татарстане спасатели всю ночь искали мужчину с гармонью, который замерзал
«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов
Саммит разведслужб СНГ в Казани: США замечены в переброске членов ИГИЛ* в Афганистан
В Йошкар-Оле 66-летняя пенсионерка на велосипеде спровоцировала ДТП с «Ладой»
Верховный Суд России отменил приговор фельдшеру, обвиненной в смерти задержанного в полиции
В 2019 году средняя зарплата в Марий Эл составила 29,2 тысячи рублей
В Татарстане по время пожара мужчина получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки
Йошкар-Ола признана городом с самой доступной эвакуацией авто в России
25 сентября в Чебоксарах завершится подача тепла в жилые дома