Машиностроительное предприятие КМПО: люди дела

Количество машиностроительных предприятий в России в целом посчитать, наверное, можно, но сложно.

Казанское моторостроительное производственное объединение (КМПО) входит в число крупных машиностроительных предприятий как Татарстана, так и России.

Основным направлением деятельности КМПО является серийное производство газотурбинных двигателей и оборудования на их основе для перекачки и распределения природного газа.

ЗАСЛУЖЕННЫХ МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ

Профессиональный праздник - это еще одна возможность подчеркнуть значение отрасли, отметить ее самых заслуженных работников. На КМПО носят звание «Заслуженный машиностроитель РФ» 4 человека и 36 человек - «Заслуженный машиностроитель РТ».

Шлифовщику Инструментального производства Евгению Маслову и слесарю-сборщику двигателей сборочного цеха Владимиру Филиппову звание «Заслуженный машиностроитель РТ» присвоили совсем недавно - 30 августа. Но на родном предприятии они давно уже пользуются почетом и уважением.

Оба работают на предприятии не один десяток лет, являются отличниками качества, имеют грамоты и благодарности заводского и республиканского уровня. Их имена занесены в «Золотой фонд» КМПО, созданный в 2009 году по инициативе генерального директора Дамира Каримуллина, как признание их профессионализма, заслуг перед предприятием. Попасть в «Золотой фонд» КМПО почетно. Помимо этого его представители имеют целый ряд социальных льгот.

Владимир Филиппов устроился на КМПО в 1978 году в сборочный цех, который считается одним из самых престижных и ответственных участков высокотехнологичного производства. Сборка двигателей стала делом всей его жизни.

- Наши двигатели работают не только по всей России, но и в Узбекистане. С помощью приводов идет поставка газа потребителям, в том числе и в наши дома, - рассказывает Владимир Филиппов, - поскольку производство, технологии не стоят на месте, идет процесс развития, требуется постоянно повышать свой квалификационный уровень.

Владимир Филиппов - наставник с многолетним стажем: он воспитал не одно поколение слесарей-сборщиков. Принимает активное участие в обучении студентов, проходящих в сборочном цехе практику.

- Сейчас все больше и больше приходит молодежи на завод. Понимают, что здесь они могут стать востребованными на многие годы. Еще важно, что стабильная заработная плата и большой соцпакет, - отмечает Владимир Николаевич.

На КМПО, например, многие высококвалифицированные специалисты сегодня получают по 50 - 60 тысяч рублей в месяц.

Еще один «Заслуженный машиностроитель РТ» Евгений Маслов пришел на завод в 1984 году шлифовщиком Инструментального производства. Евгений Николаевич удостоен права работать на самоконтроле, имеет личное клеймо качества, звание «Почетный машиностроитель РФ».

Евгений Николаевич также опытный наставник молодых рабочих. Среди его учеников был собственный сын Владимир, который пошел по стопам отца и стал моторостроителем. Также на заводе работает супруга Валентина Маслова.

- Нас можно уже назвать династией, - говорит Евгений Маслов. - Это хорошо, когда по стопам родителей идут дети. Преемственность поколений важна и в семье, и на предприятии.

Чтобы преемственность сохранялась, должна быть социальная поддержка работников. Поэтому руководство завода отводит социальной политике большую роль. Моторостроители могут участвовать в программе социальной ипотеки, действуют корпоративные программы по улучшению жилищных условий: дотация на покупку коммерческого жилья, компенсация части расходов за съем жилья. Сотрудникам обеспечено регулярное медицинское обследование, доступно лечение в профилактории и российских санаториях. Поддержка молодежи занимает особое место. Им предоставляется материальная помощь при вступлении в брак, рождении ребенка. Подъемные пособия выплачиваются молодым людям, отслужившим в армии и вернувшимся на завод.

И Маслов, и Филиппов уверены: появись у них возможность заново начать трудовой путь, они бы снова выбрали моторостроительный завод.

Дамир Каримуллин, генеральный директор АО «КМПО», заслуженный машиностроитель РФ:

«Этот праздник по праву считается достойным признанием заслуг всех тех, кто трудится в этой отрасли. Текущий год у нас объявлен Годом развития кадрового потенциала, поскольку любое предприятие делают люди. Результаты КМПО - это колоссальный труд всего коллектива.

У моторостроителей особый подход к делу, сила духа. Для многих заводчан их профессия - это образ жизни, образ мыслей. Это их всё.

Я поздравляю всех с праздником и желаю профессиональных успехов и здоровья!»