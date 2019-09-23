"Вы пятой точкой к болельщикам повернулись": Билеты на матч "КАМАЗ" - "Спартак" в интернете продают уже в 5 раз дороже номинала

До матча 1/16 финала Кубка России по футболу между набережночелнинским "КАМАЗом" и московским "Спартаком" осталось всего пару дней. Билеты на игру, как известно, были распроданы за считанные часы. Многие фанаты остались без возможности посетить игру.

Весь процесс продажи билетов, по словам болельщиков, больше напоминал цирк. Каждому человеку можно было купить только по три билета на руки. Однако находились люди, которым удавалось обманывать систему. Кто-то приводил друзей, а кто-то просто брал с собой несколько паспортов, унося по 20-30 билетов.

Как итог, сейчас интернет буквально пестрит объявлениями о продаже билетов на матч с рук. Естественно, купить пропуск на столь знаковый для города матч предлагают дороже. В среднем, билеты, которые можно было приобрести за 600-1000 рублей, сейчас предлагают купить за 2-3 тысячи. Впрочем, есть люди, которые намерены выручить с продажи одного билета по 5 тысяч рублей.

Фото: соцсети.

Естественно, что шумиха в татарстанском автограде по поводу продажи билетов не утихает. Болельщики ищут любую возможность попасть на стадион. Убедить руководство "КАМАЗа" увеличить вместимость на стадионе фанаты не смогли. Договориться с перекупщиками отдать билет по номинальной цене также не получается. В результате, по мнению болельщиков, стадион просто может оказаться полупустым.

- Желаю спекулянтам, чтобы билеты у них не продавались. И чтобы они за пару часов до начала матча, по причине того, что билеты не продаются снижали цену до 400 рублей и ниже. Всех оскорбительных слов мира не хватит, чтобы высказать моё отвращение к вам, - написал в соцсетях болельщик татарстанского клуба Ильнар Файрушин.

- Круто так, ходишь на все игры, стадион полупустой. "Спартак" приехал и всем надо стало, двуличные люди. Ещё и раздали по предприятиям походу около 2 тысяч билетов, столько на матчи-то не ходило раньше, кроме "Нефтехимика" в Кубке. Половина стадиона не будет знать в какой форме КамАЗ-то играет, условно. Перекупы твари. Бомбит, - высказался по поводу ситуации любитель футбола из Набережных Челнов Виктор Горшков.

- Лучше бы через интернет продавали! Бардак. Для клуба будет наукой. Понятно, что за столько лет отсутствия ажиотажа и спроса болельщиков на матчи отвыкли так сказать грамотно организовывать процесс продажи билетов. Но нужно учиться заново. Для многих болельщиков сегодняшняя ситуация станет явным отпугивающим фактором от дальнейшего посещения матчей. Потому что море негатива. Уже в начале сентября было известно что играем со "Спартаком" и будет ажиотаж. Неужели нельзя продумать было заранее, - написал болельщик Владислав Малышев.

- У перекупов спартаковцы заберут. Красно-белый стадион на домашней игре, - предвосхитил итог Денис Вовк.

- Руководители, администрация!!! Вы что, не можете отреагировать на эти все возмущения? Это же реально беспредел! А может кассиры ваши мутили такие продажи! Это же странно, что один человек по 30 билетов берет, как такое на кассе допустили? Не в средневековье же живём, на кассе разумные люди сидят! Неужели не смоли среагировать, что это перекупы спекулянты, чтоб не продавать по столько одному человеку! Вывод сам по себе подходит! Все поняли что за систему замутили! И реально один "Спартак" на трибунах пусть сидит!!! - высказала свое мнение болельщица Анна Волос.

Руководство футбольного "КАМАЗа" несколько раз извинялось перед болельщиками. Альтернативным вариантом стал вариант просмотра кубковой игры в фан-зоне, которую сотрудники челнинского клуба организуют в парке "Гренада". Кроме того, в клубе отметили, что учтут проблемы, которые возникли в результате реализации билетов и постараются не допустить их в дальнейшем.

- ФК "КАМАЗ" приносит свои извинения перед преданными болельщиками нашей команды, которые постоянно поддерживают команду вне зависимости от лиги в которой она играет, соперников, погодных и прочих условий. Билеты на матч "КАМАЗ" - "Спартак" возможно кто-то из вас не смог приобрести. Мы стремимся к тому что каждый домашний нашей команды матч сопровождал такой ажиотаж и спрос на билеты. ФК "КАМАЗ" со своей стороны в таком случае будет организовывать продажу билетов с учётом всех возможный ситуаций и упущений, на более высоком уровне. Спасибо за поддержку и понимание! - пояснили в пресс-службе клуба.

Правда, одними извинениями отделаться руководству клуба вряд ли удастся. Многие фанаты считают, что поход в фан-зону - занятие бесполезное.

- Фан зона? Серьёзно, вы там что, кубок мира с одной 16 КР перепутали, к тому же осень с летом. С такой организацией продажи билетов вы пятой точкой к болельщикам повернулись. Две недели не могли решить где играть матч, потом за 4 часа продали билеты. Абсолютная некомпетентность! - высказал возмущение татарстанец с ником Ухват Бодрый.

Отметим, что матч между "КАМАЗом" и "Спартаком" состоится 25 сентября. Начало поединка в 18:30.