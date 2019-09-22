"У меня нога болит": пенсионерка из Йошкар-Олы отказалась уступать место в автобусе парню, который чуть не потерял сознание

Практически в каждом городе в общественном транспорте пассажиров просят уступать места беременным женщинам, пассажирам с детьми и инвалидам. Впрочем, порой найти место в транспорте совсем не просто. Так, житель Йошкар-олы рассказал историю, где отметил, что ему не уступили место, когда ему стало плохо.

- Накипело "каждый раз слышать в общественном транспорте уважаемые пассажиры, уступайте место " Господи, кому уступать место и за какие такие заслуги? Мы все равны в правах, и молодые и пожилые. Ехал в троллейбусе, началось помутнение, головокружение, чуть сознание не потерял. Сказал женщине лет 55-65, что мне плохо, дайте присесть. На что получил ответ "у меня нога болит", - написал парень в соцсетях.

Отметим, что в комментариях под сообщением парня поддержали далеко не все. Многие отметили, что он не должен был просить место.

"Если тебе так плохо, то сходи в больницу, недееспособный. Постоять несколько минут пока женщина сидит это нормально и цивилизованное общество это воспринимает, как должное, если ты себя считаешь хоть на каплю мужиком".

"Автор, в общественном транспорте это простая техника безопасности! Уступать детям, пожилым и женщинам. Народ, знаете, я беременная, ездила стоя и ничего, не сломалась, никто же не виноват, что я беременна".

Впрочем, были и те, кто поддержал автора сообщения, заявив, что не всегда стоит уступать место в транспорте.

"Скажу за себя, уступаю только беременным, потому что случай был у меня такой в больнице, температура 39 была, пошел к врачу через регистратуру, в итоге в порядке очереди меня бабки не пускали на прием, даже через одного, так как все были по записи, в итоге сидел 3 часа в очереди, да мне еще эти бабульки говорили мол записываться надо заранее, либо скорую вызывать, но я не экстрасенс, я не знаю за неделю, что я заболею, да и скорая помощь мне лист нетрудоспособности не выдаст. Так что теперь пусть стоят, если места нет, да и тем более все за проезд платим, а если стоять не хотят, пусть ждут общественный транспорт со свободными местами!".

Другие пользователи интернета посоветовали парню в дальнейшем не обижаться на один отказ, а спросить у других пассажиров. Возможно, что кто-то другой и смог бы уступить ему место и конфликта удалось бы избежать.