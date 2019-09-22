2019-09-22T23:04:00+03:00
Общество

"У меня нога болит": пенсионерка из Йошкар-Олы отказалась уступать место в автобусе парню, который чуть не потерял сознание

Теперь житель Марий Эл задается вопросом, а кому вообще надо уступать места в общественном транспорте
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Не все пассажиры поддержали мужчину.Не все пассажиры поддержали мужчину.Фото: Павел КЛОКОВ
Изменить размер текста:

Практически в каждом городе в общественном транспорте пассажиров просят уступать места беременным женщинам, пассажирам с детьми и инвалидам. Впрочем, порой найти место в транспорте совсем не просто. Так, житель Йошкар-олы рассказал историю, где отметил, что ему не уступили место, когда ему стало плохо.

- Накипело "каждый раз слышать в общественном транспорте уважаемые пассажиры, уступайте место " Господи, кому уступать место и за какие такие заслуги? Мы все равны в правах, и молодые и пожилые. Ехал в троллейбусе, началось помутнение, головокружение, чуть сознание не потерял. Сказал женщине лет 55-65, что мне плохо, дайте присесть. На что получил ответ "у меня нога болит", - написал парень в соцсетях.

Отметим, что в комментариях под сообщением парня поддержали далеко не все. Многие отметили, что он не должен был просить место.

"Если тебе так плохо, то сходи в больницу, недееспособный. Постоять несколько минут пока женщина сидит это нормально и цивилизованное общество это воспринимает, как должное, если ты себя считаешь хоть на каплю мужиком".

"Автор, в общественном транспорте это простая техника безопасности! Уступать детям, пожилым и женщинам. Народ, знаете, я беременная, ездила стоя и ничего, не сломалась, никто же не виноват, что я беременна".

Впрочем, были и те, кто поддержал автора сообщения, заявив, что не всегда стоит уступать место в транспорте.

"Скажу за себя, уступаю только беременным, потому что случай был у меня такой в больнице, температура 39 была, пошел к врачу через регистратуру, в итоге в порядке очереди меня бабки не пускали на прием, даже через одного, так как все были по записи, в итоге сидел 3 часа в очереди, да мне еще эти бабульки говорили мол записываться надо заранее, либо скорую вызывать, но я не экстрасенс, я не знаю за неделю, что я заболею, да и скорая помощь мне лист нетрудоспособности не выдаст. Так что теперь пусть стоят, если места нет, да и тем более все за проезд платим, а если стоять не хотят, пусть ждут общественный транспорт со свободными местами!".

Другие пользователи интернета посоветовали парню в дальнейшем не обижаться на один отказ, а спросить у других пассажиров. Возможно, что кто-то другой и смог бы уступить ему место и конфликта удалось бы избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» (97,2 FM) приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
"Зачем вы весем подряд свои кружевные трусы показываете?": Девушек из Казани просят не надевать в бассейн нижнее белье вместо купальников
Как выяснилось, далеко не всем нравится, когда девушки приходят в места массового скопления людей в слишком откровенных нарядах
Новости 24
В Татарстане - штормовое предупреждение
В Йошкар-Оле столкнулись "скорая" и "Газель"
В Татарстане пенсионерка заплатила мошенникам 2,3 миллиона рублей за поездку в Америку
В Йошкар-Оле "пьяный" водитель врезался в патрульный автомобиль ГИБДД
Засыпали овраг - устроили пожар: В Казани пожарные тушили возгорание в 300 квадратов
Пожарный извещатель спас жизнь одинокой пенсионерки в Татарстане
В Чебоксарах насмерть разбились байкер и его пассажирка
Росгвардейцы Татарстана стали донорами крови
В Казани пройдет концерт органистки Анны Калинкиной
Житель Чебоксар, став обладателем криптовалюты на интернет-бирже, лишился 3 миллионов рублей
Урожай-2019: в Татарстане собрали 4,2 миллиона тонн зерна
В Татарстане двое мужчин распылили в машину с водителем огнетушитель и разбили стекло лопатой
В Казани в сгоревшем сарае нашли тело неизвестного мужчины
В Казани появился первый в городе «умный» столб, который раздает Wi-Fi