Победа над «Нефтехимиком» стала пятой подряд для казанского «Ак Барса» в новом сезоне

19 сентября казанский «Ак Барс» завершил первую домашнюю серию нового сезона победой над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 4:1.

Болельщица «Ак Барса».Фото: Алина НИЗАМОВА

В середине периода счет открыли хозяева, забросив две шайбы за 3 минуты. Сначала Микаэль Викстранд пробил Александра Шарыченкова, чуть позже Камиль Фазылзянов забросил первую шайбу за «барсов».

Камиль Фазылзянов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Итоговый счет дублем в концовке матча установил Джастин Азеведо. Эта победа стала для «Ак Барса» пятой подряд в сезоне.

Джастин Азеведо оформил дубль.Фото: Алина НИЗАМОВА

− Счёт неплохой – 4:1, игра держала в тонусе. Во втором периоде соперник заставил нас проснуться, наверное. Хорошо, что пропустили только одну шайбу – было много моментов у соперника, а мы никак не можем на одной ноте пройти все 3 периода. В начале матча получили много удалений, неплохо сыграли в меньшинстве. 3-й период понравился – забили гол в большинстве, стали зарабатывать на себе удаления, это плюс. А так – с победой, начинаем выезд, – прокомментировал игру главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Дмитрий Квартальнов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Кстати, для нападающего казанцев Даниса Зарипова это 800-я игра в составе «барсов». Хоккеист перешёл в «Ак Барс» в 2001 году из челябинского «Мечела». Вместе с казанским клубом он сыграл 15 сезонов, трижды выигрывал Кубок Гагарина и набрал 586 очков.

Данис Зарипов.Фото: Алина НИЗАМОВА

− Это человек-легенда, уважаемый человек и нами, и всем хоккейным миром. Я думаю, это для него не предел, он за тысячу переберётся с его мастерством и желанием. Нам приятно было быть рядом с ним в команде в такой момент. 800 матчей – это надо сыграть, иметь крепкое здоровье, – прокомментировал памятную дату Зарипова нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров.

В середине периода счет открыли хозяева.Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем матче 21 сентября «Ак Барс» на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом», начало встречи в 15:00.