Как бедных сделать богатыми и всем вместе прийти к обществу всеобщего процветания?

Сегодня Богом многих людей является Мамона, или по-другому говоря – богатый грезит еще большим богатством, а бедный ему завидует, чувствует себя несчастным, и видит свое счастье в росте благосостояния.

И здесь два момента. Уровень жизни, при котором каждый человек имеет жилье, автомобиль, средства на здоровую, а не ГМО-шную еду, возможность путешествовать в любую страну, много свободного времени для личного развития – это вполне нормально, и это реальность сегодняшнего дня. У мировой цивилизации есть все ресурсы, чтобы каждый мог выйти не только из-за черты бедности, но и иметь приличный достаток, при этом работая 2-3 дня в неделю.

А что мы видим сегодня? 99% людей вынуждены вкалывать по 5-6 дней в неделю, чтобы просто было на что жить: у многих ссуды, кредиты, так что этот бег как белка в колесе нельзя останавливать – иначе не только денег не останется, так еще и должен будешь с процентами.

А на что берут кредиты чаще всего? На жилье, на автомобиль, образование, путешествия.

При этом на сегодняшний день 26 человек – миллиардеров обладают состоянием таким же, как половина земного шара, это примерно 3,72 млрд человек.

И в каждый кризис богатство миллиардеров увеличивается, а бедных становится больше.

И ситуация не меняется потому, что само общество поощряет такую модель потребительства. Миллиардеров осуждают на словах, а в действительности почти каждый хочет быть на их месте.

В книге «Аллатра», которую читают миллионы людей во всем мире, есть интересное предложение: ограничить капитализацию одной семьи максимальной суммой в 10 млн долларов в эквиваленте реальной цены денег в 2013 году (год написания книги). Я только недавно понял почему.

Если вы рассмотрите любую сферу жизни общества, то увидите, что именно неограниченная капитализация задает тренд на борьбу, противостояние и разделение. Что инициаторами различных кризисов, потрясений, войн являются вполне конкретные люди, группы людей и лишь из-за того, что могут еще больше заработать на этих процессах.

Аллатра предлагает идеальное решение

Все гениальное просто: ограничить размер капитализации с учетом всех активов одной семьи в 10 млн. долларов и все. Это мирное решение должны принять всем мировым сообществом сами люди, включая владельцев капиталов. Может возникнуть вопрос - как это богачи могут подобное принять добровольно? Ответ прост. Такое самоограничение даст им же гарантию безопасности.

Все мы знаем, как беспокоятся богатые люди о защите своих близких, а также о самом себе. Ведь в обществе потребительских приоритетов и жестокой конкуренции никогда не знаешь, когда и кто предаст, и будет ли в безопасности твоя семья и ты сам. А ограничивая свои капиталы и самое главное - передавая их в пользу общества, тем самым можно легко избежать всеобщей зависти и злобы. И наоборот, вызывать в других людях искреннее уважение и благодарность.

Отпадет необходимость в войнах, революциях. Бедные станут обеспеченными людьми, и нищета раз и навсегда исчезнет из нашего общества. Молодым не придется прятать глаза при виде обездоленных стариков, просящих милостыню на улицах. Не будет бомжей, беспризорных. У каждого человека на планете появится шанс прожить жизнь в достойных условиях.

Исчезнет также и элемент возможности договориться крупному капиталу, ведь организация многих событий: гигантских потребительских компаний по продаже чего-либо, войн, конфликтов, революций, транснациональных корпораций – все это и многое другое просто отпадает. Нужен огромный капитал, а его нет. Придется взаимодействовать десяткам тысяч людей, чтобы просто собрать средства на подобную кампанию, общаться и взаимодействовать по многим вопросам всем миром, а не как сейчас, когда группка людей решает за всю планету.

И что тогда получится? Уйдет элемент тайнодействия, закулисных договоренностей и лоббирования: слишком много людей будут задействованы, да и зачем, если все прозрачно, и даже организовав нечто подобное, заработать не получится – придется передать капитал свыше 10 млн. долларов на нужды общества.

Предложение из книги «Аллатра» по капитализации убирает один из главных движущих факторов – избавляет общество от обезумевших бизнесменов, для которых приоритет – быть первым в списке Форбс, тем самым вынуждая остальных людей все больше работать и потреблять.

Наряду с повышением интеллектуальной и духовной грамотности людей во всем мире, с изменением формата развития общества с потребительского на созидательный – а этим занимается Международное общественное движение «АЛЛЛАТРА» – эта задача выглядит понятной и даже очевидной. В обществе нового формата главные приоритеты – духовное и интеллектуальное развитие, взаимодействие на основе культурных ценностей, созидание, единение, взаимопомощь. При таком раскладе на первое место выходят далеко не деньги.

Что нужно? Признать наличие в себе зависти по отношению к более богатым, что есть скрытая поддержка, понять корни многих проблем современного общества из-за жажды наживы, и внутри себя отказаться от этого. А чем же заменить ту пустоту, которая образуется, если убрать эти мысли о богатстве?

Созидательными мыслями: что я могу сделать для других? Кто вообще я есть? Для чего живу? Что заберу с собой после окончания этого скоротечного отрезка под названием жизнь?

Конечно, в формате бешенного ритма работы такие вопросы кажутся не совсем уместными, но в них суть.

Вот только вчера говорил с соседкой. У нее 4 дачи, несколько квартир и домов, свой бизнес, 2 автомобиля, семья при этом из трех человек. Казалось бы, чем заниматься, когда у тебя все есть? Но когда нет понимания для чего ты живешь, и кто ты, ответ будет простой, как и девиз Рокфеллеров: «Родись. Покупай. Потребляй. Умри». Так и моя знакомая: хочет работать и заработать еще больше.

А ведь есть куда более интересные занятия в мире, и куда более важные ресурсы: время и внимание. И направлять их нужно на самопознание, на бескорыстную помощь другим людям, на созидание.

В книге «Аллатра» содержатся ответы на очень многие вопросы и по созданию такого здорового нового общества, и также ответы на вопросы, кто есть человек на самом деле, и какова истинная цель всех этих усилий длиною в жизнь. А понимая эту базу, человек уже не будет готов променять свою жизнь на красивую блестящую обертку с пустотой внутри под названием капитал.

Знающий человек будет выбирать приоритеты, которые формируют реальное счастье и радость для человека сразу, а не бежать как ослик за морковкой всю жизнь, попутно создавая все больше проблем своим негласным поощрением мертвых приоритетов по пустому неограниченному зарабатыванию капитала, которое сейчас реально поощряется с легкой подачи сумасшедших бизнесменов всем загнивающим мировым сообществом.

А ведь каждый человек хочет мира, дружбы, любви, счастья для себя и своих близких. А достичь такого возможно только меняя приоритеты в первую очередь в себе, изучая себя, руководствуясь духовными знаниями, изложенными в книге «Аллатра». О созидательной экономике на международном уровне говорят и активно обсуждают на разных уровнях: и политики, и экономисты, и люди бизнеса, и просто, неравнодушными гражданами. Именно для них медиаплатформа АЛЛАТРА.ТВ запустила новый онлайн формат международных конференций (круглый стол или ИГРА ПРОФЕССИОНАЛОВ). Формат круглого стола и гласность обеспечиваются за счет онлайн режима, возможности подключиться каждому желающему. И 31 августа как раз вышел в эфир круглый стол «Ограничение капитализации» (18+). И «игры» продолжаются, горячее обсуждение и прямые активные действия уже можно наблюдать и принимать непосредственное участие каждом. Давайте строить наше счастливое и по-настоящему безопасное БУДУЩЕЕ уже сегодня и всем миром.

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