2019-09-19T17:21:52+03:00
Общество

Не тяните до пенсии - меняйте жизнь

10 казанцев в возрасте 50+ подали заявки и поступили на курсы WEB-дизайна по программе WorldSkills Russia
Софья ВАЛЕЕВА
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С марта 2019 года благодаря Союзу «Молодых профессионалов (WorldSkills Russia)» в Казани на базе Межрегионального центра компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи стартовали курсы для тех, кому за 50. Они для тех, кто желает учиться, невзирая на возрас. Организованы за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В программу WorldSkills включились почти все регионы России, но Татарстан был в числе первых, где начали обучать предпенсионеров по международным стандартам. Сейчас в республике готовы начать обучение более сорока образовательных учреждений.

- В апреле наш Межрегиональный центр выиграл конкурсный отбор, и теперь мы включены в пилотный проект, - рассказала заместитель руководителя учебного центра ГАПОУ «МЦК-КТИТС» Ольга Дюбанова. – Наша цель - содействие продолжению трудовой деятельности граждан «золотого» возраста. Ведь «50+» - это значительный багаж опыта и знаний. Они полны сил и желания получить дополнительное профессиональное образование, расширить уровень знаний и мастерства в той сфере, где у них есть определенный опыт, что обеспечит им конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Четыре группы слушателей уже приступили к обучению по программам «WEB дизайн и разработка» и «Графический дизайн». В каждой по 10 слушателей - пришли и записались сами, узнав о наборе.

- Меня пригласили как родителя одной из студенток, - говорит 56-летний Эдуард Ахметзянов. – По образованию я – геолог-геофизик, но давно занимаюсь коммерцией. Для продвижения компании необходим вебсайт, но предложенные шаблонные конструкторы, меня не устраивали. Решил, что лучше меня никто сайт не сделает. А тут предложение пойти на курсы. Да, все, что нам преподают на курсах, есть в интернете. Но без практики понять трудно, а тут ее много. К тому же работа в диалоговом режиме, позволяет лучше усвоить материал - я получаю ответы на все вопросы от преподавателя, воспитавшего чемпионов WEB-дизайна.

51-летняя Ольга Голубева категорически отказывается и дальше заниматься бухучетом и налоговыми консультациями.

- Хочу расширить свои горизонты! – заявляет она. – Свои наработки и методологические материалы, собранные за многие годы трудовой деятельности, теперь могу размещать на лично созданном сайте. Собранный воедино продукт возможно, будет продаваться. Изнутри знаю все особенности, и смогу в доступной и легкой форме преподнести все это людям.

Узнав, что Ольга учится на курсах WorldSkills, ее руководство воодушевилось и предложило совместные идеи, проекты.

Преподает здесь гуру своего дела Руслан Вальшин. Он не только незаурядный практик, но и тренер сборной Татарстана по компетенции «WEB дизайна и разработка». Его ученики стали золотыми и серебряные медали в финале национального Чемпионата WorldSkills Russia.

- Группа очень способная, - говорит Руслан. - Мы пока на старте, но уже возлагаем большие надежды на слушателей. Учиться после 50? Почему нет? Каждый решает сам - надо ли уходить с работы, и искать себя. Кого-то уже тошнит от рутины, кто-то думает, как до пенсии дотянуть… Не надо терпеть, надо менять жизнь.

СПРАВКА «КП»

В реализацию правительственной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills включились почти все регионы страны. Бесплатное обучение можно пройти на лучших образовательных площадках. Программа реализуется совместно с Министерством труда. В этом году участвовать в ней могут женщины 1964 -1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов, а также имеющие право на досрочную пенсию. Зарегистрироваться и выбрать программу обучения можно здесь: 50plus.worldskills.ru

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