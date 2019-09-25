А что вы делаете на своей работе?

Тяжело быть ребенком и подростком: нужно не просто хорошо учиться, нужно изучать углубленно отдельные предметы, чтобы поступить в техникум или институт. И детям, и их родителям будет проще определиться с будущей профессией, если заранее понять, какие предметы даются проще всего. Однако одно дело хорошо разбираться в предметах, и совсем другое - любить свою будущую специальность. Чтобы найти работу «по любви», нужно знать все нюансы и специфику той или иной специальности. «Комсомолка» решила помочь детям и постаралась узнать все интересующие моменты о некоторых профессиях, как говорится, из первых уст.

Вопрос задает Павлова Виталина, 11 лет

«Говорят, что на химика сейчас выгодно учиться. А чем действительно занимаетесь на своей работе? Насколько она монотонна? Как вы сами относитесь к своей работе?»

Отвечает аппаратчик синтеза цеха 6711 ПАО «Нижнекамскнефтехим» Андрей Кукарин

«Мы живем во времена множества профессий и сфер деятельности человека. Одной из них является профессия химика. У нас на производстве эту профессию еще называют аппаратчиком или оператором - смысл от этого остается неизменным.

В Татарстане - республике, где добывается нефть и перерабатываются ее производные, профессия химик действительно востребована.

Работать в этой отрасли смогут молодые люди с активной жизненной позицией, потому что скучать, будучи химиком, не придется.

На работе химики настраивают и регулируют параметры работы аппаратов и установок. Это позволяет получать нужные продукты нефтехимии высокого качества, которое так ценится у потребителей.

Добиться лучших результатов в работе химику помогают знания, логика, смекалка и творческий подход. Такую работу не назовешь монотонной.

На ПАО «Нижнекамскнефтехим» (это место, где я работаю) уделяется большое внимание развитию молодых работников - развивают умения мыслить логически, помогают становиться самостоятельными и зрелыми сотрудниками, которые могут принимать самостоятельные решения и при этом работать в команде.

В конечном результате каждому химику знакомы чувство удовлетворения от достижения цели, чувство гордости за профессию и ощущение радости, когда у тебя все получается.

Я думаю, именно за это химики любят свою профессию»

Вопрос задает Тамерлан Бадретдинов, 10 лет

«В чем именно заключается работа нефтяника и для чего нужен такой специалист? Как добываете нефть и для чего? Насколько эта профессия трудная и сколько за эту работу платят?»

Отвечает заместитель директора по учебной работе Альметьевского нефтяного техникума Рамиля Бородина

«Как ни крути, а грамотные специалисты нефтяники сегодня и еще долгие годы в будущем будут на вес золота. Ведь из нефти делают не только топливо для автомобилей. Вы удивитесь, но продукты нефтехимии используют в изготовлении мебели, бытовой техники, деталей автомобилей, одежды и обуви и даже при изготовлении лекарств и косметики.

Процесс добычи нефти очень интересный, многоступенчатый и в то же время сложный. Например, для начала нужно найти месторождение нефти и газа, затем изучить в этом месте особенности почвы на больших глубинах.

Следом предстоит безопасно для природы и человека пробурить доступ к «черному золоту» и установить оборудование, а после - обеспечить безопасную добычу сырья. Однако и это еще не все. Нефтяники же после всего занимаются восстановлением территории после завершения буровых работ, чтобы ненароком не случилось экологических катастроф и трагедий.

Поэтому за словом «нефтяник» прячется множество специализаций: геолог-нефтяник, инженер-разработчик нефтяных месторождений, инженер-буровик, инженер-технолог, инженер-эколог. Работают нефтяники как в офисах, так и на месторождениях.

Однако всех объединяет одно: нужно иметь крепкое здоровье, отлично разбираться в своем деле, постоянно совершенствовать свои знания и быть предельно внимательным, ведь от действий каждого специалиста зависит жизнь других людей и, возможно, даже всей планеты в целом»

Спрашивает Гизатуллин Роберт, 7 лет

«Вы не боитесь, что во время работы вас убьет током? Могут ли быть такие ошибки, что целый город останется без света?»

Отвечает Александр Захаров - мастер участка по ремонту энергетического оборудования Лаишевского РЭС (Приволжские электрические сети), пятикратный (2014 - 2018) - победитель в соревнованиях бригад электромонтеров распределительных электрических сетей ПЭС (номинация - «Лучший мастер»)

«Я в школе очень интересовался физикой. Потом окончил техникум, дальше пошел учиться в институт, где мне дали хорошие знания и - понятие об опасности электрического тока. Прежде чем начать работать самостоятельно, мы проходим обучение и проверку знаний правил электробезопасности, и поэтому любой электромонтер, который допущен к самостоятельной работе, грамотный и подкованный, он четко понимает суть правил и какие необходимо принять меры безопасности... Поэтому возможность поражения электрическим током для профессионального электрика практически исключена.

Ошибки могут быть в любой профессии, но наша работа строится таким образом, что все эти возможности исключены, потому что у нас перед производством работ (при проведении оперативных переключений в электроустановках) составляются специальные «бланки», которые исключают ошибочные действия персонала.

Мы действуем на основании правил, мы их изучаем, каждый год сдаём экзамены - данные правила разработаны на ошибках предыдущих поколений, которые были возможны в период становлении большой энергетики. А в настоящее время все вопросы отработаны и мы, а значит, и наши потребители электрической энергии защищены с разных сторон от такой вероятности»

Вопрос задает Аделина Бадретдинова, 16 лет

«Что для вас самое сложное в работе ландшафтным дизайнером и каким образом вы справляетесь с работой?»

Отвечает ландшафтный дизайнер Юлия Шишкина

«Ландшафтный дизайнер - это человек не только творческий, который рисует красивые проекты садов и парков на бумаге, но и специалист, который знает много других разных полезных вещей. Нужно обязательно разбираться в стилях, архитектуре, ботанике, физиологии растений, почвах и многих других вопросах.

Ландшафтному дизайнеру необходимо так обставить или переделать зеленое пространство, чтоб оно было не просто красивым, но и удобным, практичным и комфортным для тех, кому создаётся сад или парк. Сложнее всего, с психологической точки зрения, работать над проектом и реализацией частного сада.

Такой сад должен отражать внутренний мир хозяев, гармонировать с их ощущением прекрасного, быть единым целым с домом, неповторяющимся и легким в уходе. Прежде чем приступить к проектированию, мы вместе с моей коллегой Ольгой долго общаемся с заказчиком и его семьей, разговариваем на разные темы, а не только о саде.

Во время такого общения мы начинаем лучше понимать заказчика и лучше представляем, какие могут быть особенности в проекте, чтобы и заказчику, и членам его семьи было комфортно находиться на территории. Каждый этап проектирования обсуждается и корректируется с заказчиком, чтоб конечное решение ландшафта полностью соответствовало ожиданиям хозяев будущего сада»

«Комсомолка» надеется, что этим материалом смогла раскрыть особенности некоторых профессий и для других читателей и их детей.

Материал подготовлен при содействии Министерства труда и социальной защиты РТ.