"Зачем снимать такое? Что за бред?": сестра бывшего баскетболиста казанского УНИКСа жестко раскритиковала фильм "Движение вверх"

Российский фильм "Движение вверх", повествующий о знаменитой победе сборной СССР над командой США в финале Олимпийских игр в Мюнхене, полюбилась не только российским зрителям. Так, фильм. например, рекомендовали к просмотру всем олимпийцам сборной Китая.

Впрочем, есть и те, кому фильм не понравился. Одной из них стала баскетболистка Анастасия Веремеенко, к слову, сестра многолетнего лидера казанского УНИКСа Владимира Веремеенко. По словам белорусской спортсменки, она с трудом досмотрела фильм до конца.

- Каждый, кто начинал заниматься баскетболом в СССР, знал о том знаменитом финале олимпийского турнира в Мюнхене. На нем выросли поколения игроков, и я не исключение. И когда за год-полтора до премьеры узнала, что такой фильм делается, ждала его с нетерпением. Была уверена, что буду сидеть в зрительском кресле и смотреть не отрываясь. Сопереживать, плакать, не знаю, испытывать уйму эмоций. А на деле получилось так, что я останавливала запись раз пять. По сути, заставила себя досмотреть фильм до конца.Села потом и подумала: зачем снимать такое? Они просто сломали мое детское представление о том удивительном миге из далекого 1972 года. Раздавили ногой, потоптались и ушли. Все игроки - спекулянты, на улице с какими-то черными начали играть на деньги. Что за бред? Паулаускас - предатель, все хотел куда-то свалить. Чиновники идиоты, Саша Белов странный, то на площадке падает с сердечным приступом, то лезет под штангу с каким-то невероятным весом. Я понимаю, что сценарий писали люди, которые откровенно плохо разбираются в спорте. Но не до такой же степени. Я люблю пересматривать спортивные фильмы, но "Движение" стало исключением из правил. Не мое кино, - цитирует баскетболистку "Прессбол".

Отметим, что Анастасия Веремеенко успела поиграть в чемпионатах России и Белоруссии, а сейчас выступает за турецкий "Фенербахче". Впрочем, в нашей стране куда более известен ее брат. Владимир Веремеенко долгое время выступал в России. Самый яркий отрезок он провел в составе казанского УНИКСа. За 6 сезонов он отыграл за татарстанскую команду более 250 матчей и выиграл в составе УНИКСа два Кубка России и один Еврокубок.