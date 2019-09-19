2019-09-19T15:04:14+03:00
Спорт

"Готовы футбол смотреть даже стоя": мэра Набережных Челнов просят расширить вместимость стадиона перед матчем "КАМАЗа" и "Спартака"

По мнению фанатов, 6-тысячный стадион для такого города - очень мало
Владимир КРУПСКИЙ
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Чтобы увидеть в деле Гуса Тиля и других звезд "Спартака", болельщики из Набережных Челнов готовы мерзнуть и смотреть матч стоя. Фото: ФК "Спартак".Чтобы увидеть в деле Гуса Тиля и других звезд "Спартака", болельщики из Набережных Челнов готовы мерзнуть и смотреть матч стоя. Фото: ФК "Спартак".
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Набережночелнинские болельщики не теряют надежд попасть на кубковый матч между "КАМАЗом" и "Спартаком". В официальной продаже билетов уже нет. Накануне их раскупили за считанные часы. При этом, билеты уже активно перепродаются в интернете.правда цена в 3-4 раза выше.

Естественно, что местные болельщики были недовольны подобным развитием событий. Они даже обратились к мэру Набережных Челнов Наиля Магдеева, который по совместительству является президентом футбольного "КАМАЗа" с просьбой расширить стадион, хотя бы сделав стоячие места.

- Уважаемый Наиль Гамбарович! Просим вас как мэра города и президента ФК "КАМАЗ" что-то придумать с предстоящем матчем со "Спартаком". Очень много челнинцев не смогли попасть на игру из-за неорганизованной продажи билетов. До игры еще неделя и можно сделать что-то со стадионом - увеличить трибуны немного, т.к. у нас установлены съемные металлоконструкции, такие сделать можно за час, на крайний случай организуйте стоячие места на стадионе. Для полумиллионного города 6-тысячный стадион это как-то маловато! Раньше было 10 - было хорошо! Знаю, что многие горожане не пойдут в фан-зону и даже не пойдут на предстоящий матч с "Ладой" из-за недовольства проведенными продажами. Отдельных слов негатива заслуживает и качество нашего стадиона. Когда хожу с ребенком очень страшно, что он провалится под эти конструкции. Как их вообще ветром не сдувает? Укрытий от ветра для болельщиков нет, козырьков от дождя нет - комфорт это не про наш стадион. Не удивлюсь, если во время боления москвичей сломается какая-то из трибун. Мы челнинские любители футбола, которые ходим на каждый матч, но не получили шанс приобрести билет. Просим вас сделать все для горожан иначе клуб рискует потерять множество болельщиков, которых с таким трудом вернули на трибуны, - написал один из болельщиков в соцсетях.

Это послание Магдееву иначе как "криком души" не назовешь. Впрочем, многие болельщики, судя по комментариям в интернете, действительно готовы смотреть матч стоя и даже заплатить за это:

"Такое раз в жизни, может, бывает. К нам "Спартак"приезжает, а не какой-нибудь дубль "Уфы". Ради такого власти города просто обязаны что-то сделать, чтобы увеличить вместимость. Болельщики готовы смотреть футбол даже стоя. Когда такое было? Да и будет ли когда-нибудь вообще"

"Сделайте лучше чтобы люди зашли и смотрели хотя бы стоя и болели за свою любимую команду. Вспомните, как это было 20 лет назад. Все смотрели и болели за "КАМАЗ" и он выиграл у "Спартака"

Меж тем, сотрудники футбольного "КАМАЗа" в качестве альтернативы предлагают болельщикам посмотреть игру в фан-зоне. Кроме того, в клубе отметили, что учтут проблемы, которые возникли в результате реализации билетов и постараются не допустить их в дальнейшем.

- ФК "КАМАЗ" приносит свои извинения перед преданными болельщиками нашей команды, которые постоянно поддерживают команду вне зависимости от лиги в которой она играет, соперников, погодных и прочих условий. Билеты на матч "КАМАЗ" - "Спартак" возможно кто-то из вас не смог приобрести. Мы стремимся к тому что каждый домашний нашей команды матч сопровождал такой ажиотаж и спрос на билеты. ФК "КАМАЗ" со своей стороны в таком случае будет организовывать продажу билетов с учётом всех возможный ситуаций и упущений, на более высоком уровне. Спасибо за поддержку и понимание! - пояснили в пресс-службе клуба.

Впрочем, извинений болельщикам мало. По их словам, брать билеты втридорога у перекупщиков они не намерены. В противном случае, ряд фанатов готов байкотировать ближайшие матчи клуба. Отметим, что нашлись и люди, которые не понимают огромный ажиотаж вокруг посещения матча.

- Зачем идти мерзнуть на стадион? Какой в этом кайф? Посмотрите игру дома, в спокойной обстановке, перед телевизором, с пивком в руках, - предложил один из жителей татарстанского автограда.

Отметим, что матч между "КАМАЗом" и "Спартаком" состоится 25 сентября. Начало поединка в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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