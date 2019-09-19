В Казани пенсионеры едва не устроили давку в очереди на бесплатные курсы экономики, немецкого языка и философии

Едва у стен КФУ перестали толпиться абитуриенты, их место заняли пенсионеры. В минувшие выходные они выстроили очередь, чтобы записаться на бесплатные курсы экономики, немецкого и татарского языков, философии, психологии, права, «здорового долголетия» и танцевальной терапии.

Известно, что занятия организованы в рамках проекта Университет третьего возраста, а казанский вуз лишь предоставил площадку для их проведения. Запись на курсы открылась в субботу, 14 сентября, в 9.00. Однако, по словам очевидцев, некоторые пенсионеры пришли к зданию университета еще в 6.00.

Фото: соцсети

Заинтересованных в этом было так много, что в какой-то момент они и вовсе едва не устроили давку. Пенсионеры, которые дожидались своей очереди на улице, пытались всячески попасть в здание, расталкивая возможных однокурсников локтями.

Фотографии очереди попали в интернет. Посмотрев их, горожане по-своему оценили это рвение к знаниям:

"Что там саженцы бесплатно раздавали?"

"А что ещё им делать, главное в очереди постоять"

"Такая очередь на все, что бесплатно"

Однако не все казанцы были настроены так враждебно к людям старшего поколения:

"Смеются над пенсионерами из-за очереди, стоят в очереди за айфоном"

И ведь правда, ежегодно сотни желающих спешат одними из первых приобрести новинки компании Apple. И очереди там выстраиваются не меньше, чем у пенсионеров, стремящихся к знаниям.

Напомним, место в очереди за новой моделью смартфона известной серии в Казани стоит 80 тысяч рублей! Продажи гаджета по всей стране стартуют в пятницу, 20 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вызывает гордость желание учится»: чтобы попасть в казанский медколледж абитуриенты ночуют у входа

В середине июля сотни ребят и их родителей были готовы буквально ночевать у здания казанского медицинского колледжа, чтобы не потерять свое место в очереди и, наконец, попасть туда (подробности)