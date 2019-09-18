"Поехала с горки и с меня слетел лифчик": В казанском аквапарке у девушки водой сорвало купальник

Аквапарки в Казани ежедневно посещают тысячи людей. Зачастую отдых удается, но у некоторых посетителей развлекательных заведений все же случаются неприятности. Так, одна из посетительниц аквапарка в Казани рассказала, что спускаясь с высокой горки с нее порывом воды сорвало верхнюю часть купальника.

- Собиралась скатиться с горки и меня перед спуском попросили расстегнуть верхнюю часть купальника. Это точно нормально? Мне сказали, мол, чтобы спину не натерло. Ладно, расстегнула, не вопрос, но в итоге поехала с горки и с меня слетел лифчик, - написала девушка.

По ее словам, верхняя част купальника спустилась с горки через несколько секунд после нее. Ей удалось незаметно его надеть обратно.

- Я не вылезала из воды и смогла надеть лифчик. Не знаю, надеюсь, что меня никто не увидел, а то бы опозорилась на всю жизнь, - отметила посетительница аквапарка.

В интернете сообщение девушки оказалось востребованным. Некоторые пользователи соцсетей поддержали девушку, заявив, что в аквапарке может случиться всякое.

"Даже если ничего не расстегивать, там такой порыв воды, что может сорвать не только лифчик, но и трусы, надо все держать в руках".

"Ты точно не одна такая, каждый раз наблюдая з съездом посетителей аквапарка, вижу, что у кого-то купальник съедет, у у кого-то плавки сползут. Такое вот течение".

Другие же негативно отнеслись к проблеме девушки, отметив, что она сама виновата в случившемся.

"Просят расстегнуть специально, чтобы вы спину не поцарапали, да и горку не испортили. Там специально просят складывать руки на груди крестом, вы и от воды защититесь, и ничего с вас не слетит".

"А вы в курсе, что вода коварная вещь? Свое белье держать надо, а не спускаться с горки и потом аквапарк грязью поливать",

Кроме того, девушке посоветовали в следующий раз лучше следить за своим купальником или же выбирать аттракционы с меньшей скоростью.