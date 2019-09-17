2019-09-17T15:11:32+03:00
Общество

Сеть «Эссен» планирует запустить магазины в концепции Zero Waste

Уже сейчас сеть гипермаркетов реализует эту технологию в различных категориях
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Круглый стол прошел в министерстве строительства Татарстана.Круглый стол прошел в министерстве строительства Татарстана.Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН
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Круглый стол на тему «Zero Waste: между экологией и пищевой безопасностью» прошел в министерстве строительства Татарстана. В нем приняли участие представители власти, экоактивисты и крупные производители.

Так что же такое Zero Waste? Это так называемая безотходная технология, которая подразумевает наиболее рациональное использование природных ресурсов и энергии в производстве для защиты окружающей среды. Такая технология — это принцип организации производства с использованием сырья и энергии в замкнутом цикле, что позволяет избыточным или использованным материалам стать ресурсами, а не мусором.

Со вступительным словом выступил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов. Он отметил, что, как показывает практика, не более 10% отходов сегодня идет на переработку.

Алексей Фролов. Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН

Алексей Фролов.Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН

– Наша задача совместно с региональными операторами и муниципальными образованиями создать инфраструктуру, создать поле для работы малого и среднего бизнеса в этом сегменте экономики. Чтобы можно было принести больше пользы от отходов, которые сегодня образуются на территории Татарстана, – сказал замминистра. – В части использования пластика в качестве упаковки это очень актуальный вопрос, который стоит на повестке не только нашего субъекта России, но и на мировом уровне.

Сегодня все больше людей действительно стали ответственнее относиться к экологии, и вместе с тем к потреблению и покупке различных вещей, необходимых для жизни. Все это можно назвать стилем жизни людей, как, например, это было в советское время. Об этом в своем выступлении вспомнил Алексей Фролов, рассказав, что всю продукцию тогда заворачивали в бумагу, а люди ходили в магазин с авоськами. Но встает вопрос, есть ли сегодня у покупателей возможность находить на полках магазинах товары, упакованные экологично?

Ответ на этот вопрос нашелся во время выступления директора отдела маркетинга сети «Эссен» Алисы Ситдиковой. Как оказалось, сеть гипермаркетов уже реализует технологию Zero Waste в таких категориях, как упаковочные материалы, утилизация отходов и цифровое пространство.

Алиса Ситдикова. Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН

Алиса Ситдикова.Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН

Начала презентацию Алиса с того, что у их покупателей есть возможность приобретать нефасованную продукцию в категориях: бакалея, чай-кофе, кондитерские изделия и пиво. Здесь то и можно встретить советскую упаковку в бумагу. Правда, в «Эссене» хлебобулочные изделия ждут покупателей в крафтовой бумаге.

Кроме того, планируется введение экологичной упаковки, такой как бумага и текстиль, для других категорий. А со стороны маркетинга могут появиться акции лояльности для покупателей, которые будут приходить в магазины сети со своей тарой.

– Zero Waste в сети используется также в цифровом пространстве. Компания реализовала инфокиоски и мобильное приложение. Это позволило нам на 70% сократить производство и печать проможурналов. Покупатель заходит в мобильное приложение и видит акции, новости компании, поэтому ему уже не нужно брать каталог, — рассказала Алиса Ситдикова.

Также она отметила, что за 2019 год компании удалось уменьшить заказ пластиковой упаковки на примерно 25%, что, согласно опросам магазина, помогло повысить лояльность покупателей. Более того, сеть планирует к 2020-2021 году запустить отдельные магазины в концепции Zero Waste, чтобы люди могли использовать свою тару при приобретении продуктов.

В круглом столе приняли участие представители власти, экоактивисты и крупные производители. Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН

В круглом столе приняли участие представители власти, экоактивисты и крупные производители.Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН

– Хотелось бы оставить такой открытый вопрос: «Что мы все вместе можем предпринять для развития zero waste на российском рынке?». Как нам кажется, это должен быть системный подход, в котором участвуют и сети, и производители товаров, и производители упаковки, и государственные регулирующие структуры, – отметила директор отдела маркетинга компании в завершении презентации.

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