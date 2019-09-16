2019-09-16T19:13:41+03:00
Общество

"Фигуры просто класс": Воздушные гимнастки из Ульяновска устроили откровенную фотосессию около ветряных мельниц

Девушки решили провести тренировку на свежем воздухе и, можно сказать, совместили приятное с полезным [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Бабье лето в Поволжье, вероятно, уже завершилось. На смену теплым денькам пришло похолодание. Впрочем, некоторым все же удалось вырваться на природу и проводить бабье лето.

Так, девушки из клуба POLDEНЬ решили провести тренировку под открытым небом. Воздушные гимнастки выбрались к ветряным мельницам и устроили довольно откровенную фотосессию.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фотографии опубликовали в интернете. Пользователям интернета они пришлись по душе. В частности, они отмечали отличную форму девушек: "Молодцы девчонки! Просто красотки!", "Фигуры просто класс!".

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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