Бросался ботинками, размахивал пистолетом, а теперь "начудил" с криптовалютой: экс-игрока "Ак Барса" подозревают в мошенничестве на 800 тысяч долларов США

31-летний Игорь Мусатов, поигравший в свое время за казанский "Ак Барс", вляпался в серьезный скандал. 15 сентября его задержали по подозрению в крупном мошенничестве с криптовалютой. По данным ряда источников, речь идет о сумме в 800 тысяч долларов США, что по нынешнему курсу американской валюты превышает 50 миллионов рублей.

По данным ТАСС, история началась еще в начале 2018 года. Тогда Мусатов, действуя в составе организованной группы, встретился в Москве с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка бизнесменом для того, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. Речь шла о сделках с биткоинами. Мусатов договорился о продаже криптовалюты на те самые 800 тысяч долларов США. Он убедил собеседника, что сделка состоялась.

Отметим, что бывший хоккеист "Ак Барса" неоднократно попадал в сводки происшествий. Первый серьезный инцидент произошел весной 2011 года. Тогда Мусатов играл за подмосковный "Атлант" и так обрадовался победе своей команды, что устроил посиделки в баре и требовал продолжение банкета даже после закрытия заведения. Утихомирить спортсмена смогли только полицейские.

Кроме того, Мусатова несколько раз лишали водительских прав за то, что садился за руль пьяным. Например. в декабре 2011 года он устроил гонки с полицией на "Мерседесе" без номеров и пытался скрыться от автоинспекторов пока не врезался в здание. Был еще случай, когда Мусатов избил водителя автобуса, который, по мнению хоккеиста, плохо припарковался.

В 2015 году Мусатов попал в очередной пьяный скандал. Хоккеист отказался оплачивать счет в ресторане, а в отделении полиции бросался в стражей порядка ботинками.

Два года спустя еще в одном из ресторанов Москвы Мусатов сильно напился и начал размахивать перед посетителями заряженным пистолетом.

Отметим, что хоккейная карьера у Мусатова не задалась. На заре карьеры он, кстати, выступал в Татарстане. С 2006 по 2008 год он сыграл 54 матча за "Ак Барс", забил 8 голов и отдал 4 передачи. Затем он год провел в "Нефтехимике", отметившись 2 голами и 3 ассистами в 36 матчах. Также на счету Мусатова 2 матча в Высшей лиге за канувший ныне в лету "Нефтяник" из Лениногорска. Официально профессиональную карьеру он завершил в 2017 году.