К своему 25-летию «БИМ-радио» дарит денежные подарки

В этом году 18 ноября «БИМ-радио» отмечает свой 25-летний юбилей. В честь праздника каждый осенний месяц в эфире будут разыгрывать по 25 000 рублей. Так, с 9 по 27 сентября проходит денежная игра «Код удачи»: в эфире ведущий сообщит, что в ближайшие 15 минут прозвучит «Код удачи».

Слушателям нужно будет запомнить его, позвонить в студию по сигналу ведущего, и назвать эти цифры. Если код прозвучит верно - ведущий случайным образом определит выигранную сумму. Общий банк этой игры – 25 000 рублей.

*Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков по результатам акции, сроках, месте их получения на сайте bimradio.ru.

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