2019-09-13T17:06:18+03:00
Спорт

"Мне плохо": в Ульяновске прямо на тренировке умер мастер спорта по боксу

По предварительным данным, у него остановилось сердце
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: министерство спорта Ульяновской области.Фото: министерство спорта Ульяновской области.
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Печальная новость для всего ульяновского спорта пришла накануне. Прямо на тренировке стало плохо мастеру спорта России по боксу Андрею Молоканову. По словам тренера 28-летнего спортсмена, он выполнял обычные упражнения, но неожиданно почувствовал себя плохо.

- Внезапно Андрей опустился на колени со словами: "Мне плохо". Спустя несколько секунд он потерял сознание. Мы попытались вернуть его в чувство - давали нашатырь, делали массаж сердца и, конечно, вызвали "скорую помощь". Увы, ни мы, ни прибывшие врачи спасти его не смогли. Позже причиной смерти назвали сердечную недостаточность. Для нас, для боксерской среды это большая невосполнимая потеря. Особенно для меня. Ведь я воспитывал его с малых лет. Он пришел в наш клуб пятиклассником и дорос до мастера спорта России и чемпиона Приволжского федерального округа, - рассказал порталу ulpravda.ru тренер боксера Сергей Михайлов.

Новость о гибели знаменитого спортсмена, участвовавшего в чемпионатах России и бравшего бронзу открытого чемпионата Белоруссии, шокировала его коллег, а также родственников и друзей. По словам председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, это потеря для всего региона.

- Сейчас специалисты устанавливают причины трагедии. Профессиональный спорт сопряжен с чрезмерными физическими нагрузками, несравнимыми с теми, которые получают во время обычных занятий физкультурой. Именно поэтому пристальное внимание необходимо уделять вопросам медицинского сопровождения и медпрофилактики спортсменов, а также методикам тренировок. На специализированной комиссии будет дана оценка этим составляющим. Ульяновские спортсмены сегодня достигли очень высокого уровня, и поэтому методы спортивной подготовки должны соответствовать актуальным международным стандартам. Этот случай показывает, что сегодня необходимо изменить подход к стандартам спортивной медицины и методик тренировочного процесса, выводить их на новый уровень, повышать квалификацию специалистов, - прокомментировал ситуацию Смекалин на своей странице в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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