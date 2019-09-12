2019-09-12T14:16:37+03:00
Общество

«Татнефть» объявляет конкурс среди профессиональных художников

Компания «Татнефть» объявляет конкурс среди профессиональных художников, посвященный боевому и трудовому подвигу нефтяников в годы Великой Отечественной войны.
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Фото: Татнефть.Фото: Татнефть.
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Компания «Татнефть» объявляет конкурс среди профессиональных художников, посвященный боевому и трудовому подвигу нефтяников в годы Великой Отечественной войны. Для участия в конкурсе принимаются живопись и графика, соответствующие следующей тематике: зарождение нефтяной промышленности РТ и Компании «Татнефть» в годы ВОВ; история открытия Шугуровского месторождения в военные годы; история открытия Ромашкинского нефтяного месторождения в послевоенные годы; наши соотечественники на полях сражений: история в лицах; трудовые династии; образ нефтяника-героя; образ женщины-героя; быт, интересы, традиции нефтяников республики в годы ВОВ; основные вехи истории эксплуатации главных месторождений республики; нефтяное хозяйство в годы ВОВ.

Конкурс проводится в три этапа. На первом этапе с 1 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г. фотографии конкурсных работ пройдут первичную оценку жюри, по итогам которой определятся финалисты Конкурса.

На втором этапе с 15 января по 22 января финалисты Конкурса осуществят доставку оригиналов конкурсных работ по адресу: г. Альметьевск, ул. Ленина, 98.

На третьем этапе с 23 января по 31 января конкурсные работы финалистов пройдут оценку жюри, по итогам которой определятся победители Конкурса для участия в выставочных мероприятиях.

Для участия в Конкурсе авторы конкурсных работ должны направить на электронный адрес presscenter@tatneft.ru: заполненную заявку-документ в формате MS Word; фотографию Конкурсной работы (работ) в формате JPG, копии паспорта, ИНН и страхового свидетельства (СНИЛС).

В теме электронного письма участник должен указать «Конкурс художественных работ».

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте www.tatneft.ru в разделе «Социальная политика». Справки по телефонам: 8 (8553) 373045, 373-788. Заявки и эскизы в электронном виде направлять по адресу: presscenter@tatneft.ru.

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