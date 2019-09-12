"Какого черта я должна возвращать деньги?": в Казани кондуктор отказалась вернуть ребенку плату за проезд

Очередной скандал, связанный с работой общественного транспорта Казани произошел накануне. Так, одна из жительниц столицы Татарстана ехала в 12-м троллейбусе. По ее словам, "рогатый" слишком долго стоял на остановке. Меж тем, один из пассажиров, мальчик младшего школьного возраста сильно спешил.

Как выяснилось, ребенок хотел успеть на тренировку и был готов пересесть в другой автобус или троллейбус. но денег на еще одну поездку у него не было. Он попросил кондуктора вернуть те деньги, которые он заплатил за проезд, но получил отказ, причем в грубой форме.

- Около МКДЦ отключили ток. Стояли минут 10. Мальчик лет 8-9 опаздывал на тренировку (находится в 10 микрорайоне, чтобы вы понимали, что ехать было ещё прилично). Он попросил у кондуктора (бабушка) вернуть ему деньги, т.к. не хватало на следующую поездку. Та начала на весь троллейбус возникать: какого черта я должна возвращать деньги и потом со своего кармана вкладывать?! Бабушка! Неужели у вас нет любимых детей, внуков? Вам жалко было отдать каких-то 27 рублей? Я понимаю, если бы попросил какой-нибудь уже взрослых парень/подросток. Но тут ребёнок! - написала девушка в соцсетях.

По словам автора сообщения, кондуктор не вернула деньги ребенку даже не смотря на просьбы других пассажиров. Впрочем, в беде мальчика казанцы не бросили. Недостающие деньги на проезд ребенку дали пассажиры и он отправился на тренировку.

Меж тем, в соцсетях жители Казани потребовали наказать кондуктора. Конечно, она имела полное право не возвращать деньги. С другой стороны, женщине-кондуктору посоветовали быть добрее, хотя бы к детям.

"Дети итак настолько безобидны и беззащитны и слова лишнего сказать не могут, так тут ещё и взрослая тетка такое творит! Куда мы катимся? Это же дикость просто какая-то, как можно быть таким бесчеловечным существом?!".

"Она могла просто отказать, а не орать. Люди бывают злые и добрые. Проблема в том,что каждый вахтер спешит показать свою значимость".