Если дело надоело: стоит ли переобучаться и как это сделать?

Бывает, что некогда любимая работа вдруг перестала приносить удовольствие или достаточный доход. Еще хуже, если с годами начинает подводить здоровье - силы уже не те и с должностными обязанностями справляться куда сложнее. Да и неожиданное профессиональное выгорание превращает трудовые будни в настоящую пытку, а отпуск и хобби совсем не помогают исправить ситуацию. Что делать в таких случаях? Как вариант - попробовать переквалифицироваться и получить новые знания: времена, когда профессию выбирали один раз и на всю жизнь, давно прошли.

Тем не менее смена рода деятельности - задача не из простых, как минимум в психологическом плане, и требует дополнительного обучения.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УЧЕБУ?

Пройти обучение по новым направлениям можно несколькими способами: за свой счет, за счет работодателя или за счет государства. В самом первом случае простор для выбора сфер деятельности будет ограничен лишь толщиной вашего собственного кошелька и мобильностью. Очень важно, сколько времени вы готовы потратить на переобучение. Самый короткий вариант - краткосрочные курсы в колледжах и техникумах и авторские обучающие семинары у действующих специалистов. Самый емкий по времени процесс - получение второго высшего образования. В этом случае речь идет как минимум о нескольких годах обучения.

Если быть внимательным и проворным, то можно обучиться за счет работодателя. В некоторых организациях готовы брать сотрудников без опыта работы по специальности и вкладываться в их обучение.

Очень интересные проекты по переобучению кадров некоторые предприятия реализуют совместно с государством. Как рассказали «Комсомолке» в министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана, в республике на сегодняшний день реализуется проект по профессиональному обучению работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с инвестиционными проектами. Фактически человек может сменить род деятельности, не покидая стен уже родного предприятия, если предприятие планирует сократить или модернизировать производственный цикл. В этом случае выбор специальностей для переобучения несколько ограничен.

- Обучение осуществляется по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, заявленным работодателями, - разъясняют в Минтруда Татарстана.

Получить новую специальность можно полностью за счет государства. Потеряться в выборе особо не получится - профессиональное обучение и дополнительное профобразование граждан проводят только по востребованным на рынке труда профессиям. О каких профессиях идет речь, можно узнать на сайте kazantrud.ru.

Услугу по переобучению на сегодняшний день предоставляют службы занятости населения. Для этого нужно сначала получить статус безработного - встать на учет на бирже труда.

- Дополнительное профессиональное образование безработных граждан может осуществляться по направлению органов службы занятости. Если гражданин не имеет квалификации, ему невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия квалификации, необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы по имеющейся квалификации либо если человек утратил способность к выполнению работы по имеющейся квалификации (стал инвалидом - Ред.), - подчеркивают в Минтруда Татарстана.

Кстати, при таком раскладе есть свой приятный бонус: пока идет учеба по направлению службы занятости, безработному выплачивается стипендия. В 2019 году минимальный размер стипендии составляет 1 500 рублей, максимальный - 11 280 рублей.

Также получить новую специальность через центры занятости сейчас могут женщины, чьи детки еще не достигли трехлетнего возраста. Перечень направлений переобучения для мамочек определяется ежегодно и состоит из наиболее востребованных на рынке труда республики профессий.

- Наибольшей популярностью пользуются такие специальности, как парикмахер, маникюрша, повар, оператор котельной, бухгалтер, менеджер по персоналу, ландшафтный дизайн, компьютерный дизайн, менеджер по туризму, и другие, - отметили в Минтруда Татарстана.

Ежегодно по этой программе переобучение проходят порядка тысячи женщин, находящихся в декрете. Чтобы стать участницей программы, женщине необходимо подать личное заявление в организацию профобучения, представив заверенные копии трудовой книжки и документа, подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также свидетельства о рождении ребенка в центр занятости населения по месту проживания.

Кстати, отдельные программы по переподготовке запущены для тех, кто относится к «предпенсионному» возрасту - кому до пенсии осталось работать пять лет. Обучаться можно и через работодателя, и напрямую обратившись в центры занятости населения. Переобучиться можно на специальности в сфере туризма, IT-индустрии (веб-дизайн и разработка), образования. Весь перечень специальностей, по которым можно пройти переподготовку, указан на сайте «Навыки мудрых». На сегодняшний день такой возможностью воспользовались порядка двух тысяч человек: по состоянию на 8 августа к обучению приступили 1 718 человек, прошли обучение 797 человек.

КАК ТРУДОУСТРАИВАТЬСЯ?

Когда первый шаг к новой работе в виде обучения пройден, пора задуматься и о поиске вакансии. Искать ее можно несколькими способами. Один из таких - «по блату». Не стесняйтесь - поставьте в известность друзей, знакомых и соседей. Может быть, именно у них на работе или на работе их знакомых есть очень интересная вакансия, которая будет отвечать всем вашим запросам. Этот же вариант окажется самым действенным, если вы решили переквалифицироваться, например, в кондитера, парикмахера или дизайнера. В таком случае и вовсе можно стать самозанятым, а базу клиентов расширить путем сарафанного радио.

Обязательно посмотрите сайты вакансий по поиску работы. Минтруда Татарстана и вовсе запустил свой сайт, где размещаются вакансии только проверенных работодателей - kazantrud.ru. На портале также можно оставить свое резюме.

Немалую помощь в поисках работы могут оказать и центры занятости населения. Совсем не важно, проходили ли вы переобучение через них или занимались образованием самостоятельно, - ЦЗН оказывают содействие в трудоустройстве всем обратившимся.

ОБ ЭТОМ ТОЖЕ НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ

Куда бы вы ни пошли, важно помнить о самом важном правиле. В первую очередь нужно знать специфику работы, чтобы просчитать план и сроки достижения желаемой зарплаты: в некоторых организациях на старте предлагают небольшие зарплаты, постепенно их повышая, а в сфере услуг необходимо наработать базу клиентов. Поэтому, чтобы не разочароваться в своем выборе и не вернуться от безысходности к «истокам», важно подготовить хоть и небольшую, но финансовую подушку безопасности. Либо входить в новую профессию постепенно, посвящая ей свободное от основной работы время. И самое главное - верить в себя и в свои цели, без веры и старания практически невозможно добиться успеха.