Журналист из народа – кто он?

Не секрет, что в век информационных технологий профессия журналиста становится все более актуальной. Поэтому сейчас хочется поговорить о таком современном феномене, как «журналист из народа».

Информация в ХХI веке становится ценным, ключевым продуктом. Следовательно, от людей, так или иначе связанных с обработкой и подачей информации, многое зависит в плане объективности освещения происходящих в мире событий. А когда непосредственно в обществе возникает возможность буквально каждому стать журналистом, взяться за блокнот и фотоаппарат – это уже, согласитесь, весьма и весьма интересно. Итак, без лишних предисловий, знакомьтесь – перед вами волонтерское движение «АллатРа», участники которого создают уникальный, внеформатный информационный продукт международного качества (18+).

С чем это связано, откуда эта потребность в личностной самореализации посредством журналистики и что же это за феномен - движение «АллатРа» - давайте выясним вместе. Признаюсь, сразу, далее не будет сухой статистики и шаблонных клише вперемешку с предвзятостью. Сразу копну в суть и начну с истоков. Журналист — это человек, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакций средств массовой информации или занимается такой деятельностью по собственной инициативе.

Поэтому стараться быть самоорганизованным, объективным, коммуникабельным и открытым для общения – одни из базовых составляющих этой профессии. Вера в добро никогда не угаснет, пока существует более-менее объективное журналистское сообщество. Когда происходит какое-то событие, а тем паче несправедливость, люди с надеждой в глазах обращаются именно к журналистам. Как ни парадоксально, но помочь в становлении подобного честного сообщества (без происшествий и безумного, изрядно поднадоевшего «информационного шума»), могут как раз сами граждане – здесь лишь важна обратная связь, диалог с читателем.

Безусловно, журналист имеет много прав и обязанностей, и все они определены в законах, регулирующих деятельность прессы, радио и телевидения той или иной страны. Но кое-что у большинства стран есть все же общее. Найдем эти зернышки и мы. И первое, что характеризует свободного журналиста – это получение, использование, распространение (публикация) и хранение информации. Что же касается обязанностей журналиста, то подавать для публикации объективную и достоверную информацию это его первоочередная задача. Ну а как иначе? Ведь репутационный момент играет немаловажную роль, и честное имя в среде коллег имеет вес. Все просто.

Также нужно отметить и величайшую ответственность журналиста за свою деятельность. Ведь слова – это, если уместно подобное сравнение, это стрелы, которые практически всегда достигают цели. И если эти стрелы приправлены безысходностью или безразличием – то такие “статьи и репортажи” способны ввергать целые регионы в самые что ни на есть разрушительные депрессии. И наоборот – позитивный и добрый контент ласкает взор (и ухо) и рождает внутри волну нечто немыслимо хорошего, как в детстве. Того, например, по которому мы так все соскучились - когда каждый прожитый миг наполняется радостью и жизнью. То чувство невозможно (да и не получится, наверное) как-то удерживать в груди, этот посыл объять весь мир неисчерпаем. Знакомое чувство, не правда ли?

Журналист изначально - это человек из народа, ведь для людей же идет освещение событий и, как ни крути, забота о традиционных культурных и нравственных ценностях. И если с журналистом все более-менее понятно, то теперь перейдем к непосредственно журналистике. Журналистика (от франц. journaliste «ежедневное известие, вести») — деятельность по сбору, обработке и распространению информации с помощью СМИ, в том числе Интернета. Фото- и киножурналистика появились во второй половине XIX - начала XX вв., в 1920–40-е гг. — радио- и телеформат.

Искренние слова в журналистике, идущие от души, действительно способны либо преобразить человека и морально поддержать, либо - наоборот. Внутренний посыл публицистических материалов исподволь сподвигает раскрываться сердца читателей. И тогда, порой, от прочтения хорошего материала посреди серых будней, например, становится неожиданно чуточку светлее и легче. Положительные примеры из жизни общества настраивают людей на духовно-нравственное, созидательное русло. Поэтому если Добрые Новости станут мировым трендом, человеческий социум вздохнет, наконец, с облегчением. Ведь вечные ценности едины для всех без исключения (это в первую очередь любовь, жизнь, мир).

То, кто, как и с какой целью (созидательной или не очень), оперирует сегодня информацией, зависит буквально все – мы ежедневно читаем, смотрим, анализируем огромные пласты информации. От прочитанного, от того, каким контентом заполнены СМИ, зависит наше настроение с самого утра. «От улыбки – станет всем светлее» в недалеком прошлом пели на комсомольских вечерах молодые люди. И ведь это оказалось правдой, причем проверенной бескомпромиссным и безжалостным временем. «Совершите чудо – руку протяните» - в свою очередь взывала известная певица. И мы все с замиранием сердца вслушивались в такие простые и естественные слова. Вот если оглянуться чуть-чуть назад и взять все, то самое хорошее, что было, в опыте недавних лет, современный мир однозначно изменится до неузнаваемости.

В связи со всем вышесказанным, сложно теперь переоценить, да и не будем мы, наверное, этим заниматься (говоря «мы» я подразумеваю самого обычного, среднестатистического обывателя, коим являюсь, например, и я), общественное движение «АллатРа» - эту уникальную и не имеющую аналогов в мире «платформу для всех», «мировую площадку для диалога», «круглый стол современных рыцарей», в общем, эпитетов можно много подобрать, тут главное суть. А суть того, что происходит – это журналистика в изначальном и простом ее виде. Журналистика действительно народная, как бы это словосочетание в определенных кругах кое кого не смущало. Сложно ведь удержать в рамках то объемное внутреннее знание, глубинную потребность рядовых членов общества, и, как ни странно, людей, облеченных властью, к настоящему единению, в духе.

И вот эти рамки ярлыков и шаблонов постепенно нивелируются, трещат под натиском подобных культурных феноменов. Но одно дело, когда подобные общественные движения зарождаются и спустя время довольно быстро гаснут. И совсем другое дело, когда они рождаются на основе крепкого фундамента знаний (физика, астрономия и т.д.), уверенно и прочно входя в нашу повседневную жизнь. МОД «АллатРа» - это шанс выбраться из потребительского тупика, выбраться на простор честных и открытых взаимоотношений. Просто потребность жить в мире, покое, радостях созидательного общества присуща каждому человеку.

И роль журналиста в становлении этого, адекватного вызовам времени, созидательного сообщества очень велика. Просто потому, что именно эти люди находятся на передовой культурно-нравственной информационной деятельности, в том числе, разумеется, и нашего с вами хорошего настроения тоже. Какие ценности мы сейчас через себя пропустим, таким настроением и будем делиться в последующем с окружающими. И если хотя бы один человек, искренне улыбнувшийся после прочтения хорошего материала, просмотра добротного репортажа или проникнувшегося интересной познавательной статьей, вздохнет с облегчением, полной грудью, совсем как в детстве, поверьте, значит оно того стоило.

Просто потому, что именно этот человек являет собой неотъемлемую часть общества, как части одного целого. И этот человек не какой-нибудь там незнакомец или неведомый прохожий, нет. Этот человек в настоящий момент, не много не мало, это ТЫ.