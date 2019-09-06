2019-09-06T22:53:33+03:00
Общество

"Вот так, придешь кровь сдавать, а увезут с разбитой мордой": в Набережных Челнах женщины подрались в очереди в детской поликлинике

Конфликт завязался из-за пенсионерки, которая пыталась провести на прем своего внука, который прикреплен к другому участку
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: скриншот.Фото: скриншот.
Изменить размер текста:

Серьезный инцидент произошел в одной из детских поликлиник Набережных Челнов. Там, в очереди к терапевту сцепились две женщины. Если верить фраза с выложенной видеозаписи, то одной из родительниц не понравилось, что пенсионерка пыталась без очереди провести к педиатру своего внука, который, к тому же, был прикреплен к другому участку.

Женщина начала выталкивать пенсионерку из кабинета. Постепенно к конфликту присоединились и другие посетители. Причем, желающих помочь пенсионерке не нашлось. Более того, к травле бабушки присоединилась еще как минимум одна женщина. На видео слышны крики, что очередь по талонам и все должны ее соблюдать.

В интернете жители татарстанского автограда, да и не только данного города, начали активно обсуждать инцидент. В первую очередь они решили, что в конфликте вина лежит на руководстве медучреждения, которое не смогло правильно распределить очередь и структурировать работу в медучреждении.

Драка в поликлинике в Челнах.

- А теперь вопросы к главврачам - правильно ли вы организовали работу в вашик поликлиниках? Никто уже посещать вас не хочет, а у вас надбавки к зарплатам за вредность и тд. Со своими бестолковыми записями по инету теперь попасть на приём нереально без нервотрепки, - написала девушка по имени Лариса.

- Сами врачи бардак устраивают! Для чего запись? Все лезут без очереди. То спросить, то подписать... Это во всех больницах так, - предположила горожанка Татьяна.

Впрочем, были вопросы и к участникам конфликта, которые не стеснялись выражаться и размахивать руками около детей.

- Ну меня тоже иногда бомбит. Реально заколебали лезть без очереди. Без записи вечно прут., - отметила Елена.

- Ну что сказать, быдло родители , так вести себя в детском учреждении не допустимо, - заявил житель города Айдар.

- Надо быть готовым к тому, что пришёл в поликлинику сдать кровь, а увезли с разбитой мордой и сломанной рукой в больницу, - написал свои мысли набережночелнинец Руслан.

Чем завершился конфликт - не сообщается. По словам очевидцев, всех посетителей в итоге все же приняли врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Программа реальных дел: как губернатор Бочаров завоевал популярность в Волгоградской области
На этой неделе сразу в нескольких регионах состоятся выборы губернаторов. Среди них — и Волгоградская область, где действующий глава Андрей Бочаров имеет все шансы переизбраться на второй срок
Новости 24
В Казани открыли памятник «Бишбалта»
Квартиру в 10 квадратных метров в Казани продают почти за миллион рублей
Безработный из Ульяновска украл четыре мобильника из салона сотовой связи, чтобы сделать подарок девушке
Команды из России, Эстонии и Казахстана сыграют на баскетбольном турнире в Казани.
Полная версия турнира UFC 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink
Казанцам бесплатно покажут фильм о Михаиле Девятаеве
В Татарстан доставили вакцину против гриппа
На выходных в Казани потеплеет до 23 градусов
В Казани открыли новый детсад на улице Родины
На пересечении улиц Минаева и 12 Сентября в Ульяновске вновь заработал светофор
В Йошкар-Оле 28 сентября из-за «Кросса Нации 2019» перекроют дороги
13,5 лет колонии и миллион рублей: в Чебоксарах огласили приговор по делу о пьяном убийстве
6 сентября казанский УНИКС сыграет с турецким Бахчешехир на турнире Gloria Cup
ГИБДД Татарстана для борьбы с выездом автомобилистов на встречку решила запускать в небо аэростат
МЧС Татарстана: в День выборов 2019 в республике за безопасностью будут следить 2,5 тысячи сотрудников
В Казани водитель высадил из горящего автобуса пассажиров и сам потушил огонь
Казанский «Ак Барс» одержал первую победу в новом сезоне, обыграв «Йокерит»
Объем выпущенных годовых облигаций ВТБ превысил 65 млрд рублей
Житель Чебоксар, поджегший квартиру своей матери, страдал «белой горячкой»
В Казани водитель грузовика, сбившего пять человек, заявил, что его «подрезали»
В Лаишевском районе Татарстана комбайнер в поле нашел пропавшую пенсионерку