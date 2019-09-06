"Вот так, придешь кровь сдавать, а увезут с разбитой мордой": в Набережных Челнах женщины подрались в очереди в детской поликлинике
Серьезный инцидент произошел в одной из детских поликлиник Набережных Челнов. Там, в очереди к терапевту сцепились две женщины. Если верить фраза с выложенной видеозаписи, то одной из родительниц не понравилось, что пенсионерка пыталась без очереди провести к педиатру своего внука, который, к тому же, был прикреплен к другому участку.
Женщина начала выталкивать пенсионерку из кабинета. Постепенно к конфликту присоединились и другие посетители. Причем, желающих помочь пенсионерке не нашлось. Более того, к травле бабушки присоединилась еще как минимум одна женщина. На видео слышны крики, что очередь по талонам и все должны ее соблюдать.
В интернете жители татарстанского автограда, да и не только данного города, начали активно обсуждать инцидент. В первую очередь они решили, что в конфликте вина лежит на руководстве медучреждения, которое не смогло правильно распределить очередь и структурировать работу в медучреждении.
Драка в поликлинике в Челнах.
- А теперь вопросы к главврачам - правильно ли вы организовали работу в вашик поликлиниках? Никто уже посещать вас не хочет, а у вас надбавки к зарплатам за вредность и тд. Со своими бестолковыми записями по инету теперь попасть на приём нереально без нервотрепки, - написала девушка по имени Лариса.
- Сами врачи бардак устраивают! Для чего запись? Все лезут без очереди. То спросить, то подписать... Это во всех больницах так, - предположила горожанка Татьяна.
Впрочем, были вопросы и к участникам конфликта, которые не стеснялись выражаться и размахивать руками около детей.
- Ну меня тоже иногда бомбит. Реально заколебали лезть без очереди. Без записи вечно прут., - отметила Елена.
- Ну что сказать, быдло родители , так вести себя в детском учреждении не допустимо, - заявил житель города Айдар.
- Надо быть готовым к тому, что пришёл в поликлинику сдать кровь, а увезли с разбитой мордой и сломанной рукой в больницу, - написал свои мысли набережночелнинец Руслан.
Чем завершился конфликт - не сообщается. По словам очевидцев, всех посетителей в итоге все же приняли врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU