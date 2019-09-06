2019-09-06T17:10:02+03:00
Общество

"Оставь ребенка у порога, а сама уходи!": в одну из школ Татарстана запретили пускать родителей первоклассников

По словам родителей, дети паникуют, оставшись без своих мам
Владимир КРУПСКИЙ
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Дети были не в восторге.Дети были не в восторге.
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Не успел начаться новый учебный год, как сразу же начались скандалы. В Татарстане впереди планеты всей вновь Набережные Челны. На сей раз на одну из школ пожаловались родители первоклассников. По их словам, их просто перестали пускать в учебное заведение. Меж тем, дети вынуждены обходиться без родителей, а это для них стресс.

- Ребенок пошел в первый класс, естественно все родители провожают своих детей. Так вот она (завуч начальных классов) с утра стоит около входа и орет на родители чтоб они дальше не проходили. а детей же нужно переодеть, тем более девочек и скамеек нет чтоб их переодеть. Дети же еще сами не понимают что да как, вместо того, чтобы нормально проводить своих детей, она с утра стоит и орет на родителей плюс еще пугает охраной, мол если не уйдешь позову охрану, написала одна из родительниц в соцсетях.

Что интересно, но пользователи интернета в большинстве своем встали на сторону школы, отметив, что детей пора учить самостоятельности.

"Хватит детям сопли вытирать каждый раз, пусть немного учатся самостоятельности. Как в сотовые игры играть так они самые первые, все умеют. А обувь переодеть так нет".

"6 первых классов по 30 детей. 180 мамочек зайдут в школу переодевать своих детей...не то что лавочек, там от школы ни чего не останется. Самостоятельности больше давайте детям ....Их учитель встречает и провожает в класс".

"Читаю комментарии и недоумеваю...привести, переодеть, вы небось еще и уроки с ними делаете? Дааа...а мои то все по старинке, сами да сами, кошмар! Как мы отстали от современного общества".

Нашлись и те, кто поддержал родительницу. По их мнению, запрещать родителям посещать школу просто не возможно, а детям надо дать время на адаптацию

"Все прекрасно, конечно, самостоятельность, все дела. Но вот я в первом классе и обувь дважды покупала и спортивку. Некоторые дети робкие, боятся спросить, топчутся у порога, а потом бегут все побросав. Все равно почеловечнее нужно быть. Хотя бы первую неделю дать детям и родителям на адаптацию".

"У меня вопрос ,а на каких основаниях родителям запрещают проходить в школу?,в законодательстве есть статья?,это разве колония или обычная школа что бы родителей не пускать?".

Кроме того, сотрудникам школы посоветовали не доводить до конфликтов, а найти нужный подход к родителям, объяснив, что все с их детьми будет в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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