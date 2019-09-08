2019-09-08T20:03:12+03:00
Общество

"С меня сорвали купальник прямо в бассейне": Поездка в Турцию для девушки из Чебоксар завершилась конфузом

По словам девушки, отдых был испорчен
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушка так и не поняла, кто именно стянул ее купальник.Девушка так и не поняла, кто именно стянул ее купальник.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Отпуск каждый работающий человек ждет с нетерпением. Люди строят планы, покупают путевки к морю, а затем с замиранием сердца ждут, когда же наконец наступит время отдыха. Впрочем, далеко не у всех отпуск в итоге проходит по плану. Так, своей историей в соцсетях поделилась одна из жительниц Чувашии.

Девушка рассказала, что полтора года копила на отдых в Турции. Долгожданная поездка выпала на конец августа. По началу все шло замечательно. Однако все испортило происшествие в бассейне. По словам девушки, в воде было много людей и кто-то из них снял с нее верхнюю часть купальника.

- Три первых дня отдыха постоянно ходила к морю. Никаких проблем не было. На четвертый решила далеко не ходить, а отдохнуть у бассейна в отеле. Но отдохнуть не получилось! Я сразу же заметила, что на меня смотрят как-то странно. Преимущественно мужчины. Я значения особого не предала, но потом случилось нечто. Я спокойно плавала в бассейне, там было много людей и вдруг, с меня сорвали купальник прямо в бассейне. Я толком и не поняла, кто именно это сделал, но я оказалась почти голой посреди бассейна. Люди смотрели, смеялись и показывали пальцем, я была в шоке, хотелось плакать. Я не могла найти свой верх от купальника. Спасибо девушке одной, она нашла его и отдала мне. В общем, отдых был испорчен, - написала девушка.

Пользователи интернета постарались поддержать девушку, отметив, что ничего плохого не произошло. Как выяснилось, что в подобные ситуации попадали и другие женщины.

- В бассейне это еще что. Я как-то по улице шла спокойно, подбежал какой-то парень и задрал мне юбку, а потом убежал, было стыдно.

- У меня похожий случай в аквапарке был. Я стояла под струей воды и не заметила, как этой струей с меня частично спустился верх от купальника, я минуты полторы стояла с голой грудью, пока сама не поняла, что произошло. Вокруг были десятки людей, но никто даже не подсказал.

В остальном, автору сообщения посоветовали не заострять внимание на происходящем и спокойно жить дальше.

- Ну увидел кто-то твою грудь, так и радуйся. Раз кто-то лифчик стянул, значит хотел увидеть твою грудь, значит все у тебя там хорошо.

Были, впрочем, и те, кто не поддержал девушку. По их мнению, еще не факт, что кто-то специально снял с нее купальник. Возможно, она и сама решила так сделать, чтобы привлечь к себе внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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