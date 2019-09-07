2019-09-07T10:50:51+03:00
Общество

Под Казанью для открытия нового детсада пригласили подставных детей

Местные власти объяснили, почему туда не пустили тех, кто должен там воспитываться [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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В итоге оказалось, что роль реальных воспитанников детсада сыграл специально приглашенный творческий коллектив.В итоге оказалось, что роль реальных воспитанников детсада сыграл специально приглашенный творческий коллектив.
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Под Казанью, в поселке Кукюки Пестречинского района Татарстана торжественно открыли новый детсад со сказочным названием «Золотая рыбка». Вот только для местных жителей с детьми, так ждавших этого событие, данный праздник так и остался сказкой, которой не суждено было сбыться.

Оделись по нарядному пришли, а дальше забора никого так и не пустили. Из-за него жителям поселка только и оставалось только наблюдать чиновников, да специально привезенных для участия в торжестве подставных детей.

В итоге оказалось, что роль реальных воспитанников детсада сыграл специально приглашенный творческий коллектив.

В итоге оказалось, что роль реальных воспитанников детсада сыграл специально приглашенный творческий коллектив.

На местах родителей сидели практически одни чиновники. Фото: скриншот с видео

На местах родителей сидели практически одни чиновники.Фото: скриншот с видео

Они танцевали, пели для государственных мужей, а также охотно позировали в кабинетах, якобы они здесь действительно воспитываются.

Обычная картина дети на занятии, вот только все они подставные. Фото: скриншот с видео

Обычная картина дети на занятии, вот только все они подставные.Фото: скриншот с видео

Но без внимания скопившихся у забора местных жителей все же не оставили. К ним подошел глава Исполкома Пестречинского района Альберт Хабибуллин. Он объяснил матерям с детьми, что их не пускают внутрь, потому что открытие детсада техническое, по сути, это лишь передача ключей от строителей.

Да и последние, если честно, не все оказывается успели сделать. Во время торжества рабочие продолжали трудится над незначительными элементами. Именно из-за этого, по словам чиновников, людей не пустили, мол, все дело в безопасности – опасения, что с родителями и детьми могло что-нибудь случиться. Вот только не понятно – почему так не «позаботились» о подставных детях, которые спокойно пели и плясали внутри.

Ситуацию произошедшую 2 сентября в День знаний уже успела прокомментировать официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова. По ее словам, передачу ключей решили провести торжественно, так как событие совпало с линейками в честь Дня знаний, а подставные дети – это приглашенный творческий коллектив. Сам же детсад будет доступен для местных жителей в ближайшее время.

Детсад начнет принимать местных ребят лишь в ближайшем будущем. Фото: скриншот с видео

Детсад начнет принимать местных ребят лишь в ближайшем будущем.Фото: скриншот с видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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