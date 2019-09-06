Впервые масштабное обучение для застройщиков состоится в Казани 18 сентября

Застройщики и девелоперы из Татарстана смогут принять участие в специальной закрытой секции на масштабном мероприятии «Делай!» - большой конференции по недвижимости, которая проводится впервые в регионе.

«Делай!» - это большая конференция по недвижимости, которая объединяет более 500 участников - специалистов в сфере недвижимости. В течение всего 18 сентября в ГК Ривьера участники смогут получить доступ к секциям по направлениям «управление», «продажи», «маркетинг», «HR» и отдельная закрытая секция для застройщиков. Посмотреть программу можно на официальном сайте.

Среди спикеров участников ждут ведущие эксперты со всей России. Так, например, для застройщиков проведут обучения эксперты из REPA (Ассоциация профессионалов рынка недвижимости с более чем 4000 участниками), рекламной группы Deltaplan, которая входит в десятку самых эффективных рекламных агентств России, и многих других.

Застройщики смогут получить доступ к выступлениям на актуальные темы, например:

- WOW-маркетинг для WOW-продаж,или как применять креатив, чтобы он принес не только славу, но и прибыль

- Digital-стратегия для застройщика: лайфхаки, подводные камни, кейсы

- Сочный мастер-класс по управлению продажами в недвижимости и другие.

У каждого участника закрытой секции будет возможность попасть и на основной поток, где будут открыты 4 секции: управление, продажи, маркетинг и HR с ведущими спикерами со всей России - среди них Рим Хасанов, Ярослав Панькив, Сергей Смирнов и многие другие.

Подробная программа и регистрация на официальном сайте.

16+

Организатор: «Больше чем»

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