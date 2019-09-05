2019-09-05T15:31:03+03:00
Общество

"Сразу навязывают отвращение к учебе": родители первоклассников в Набережных Челнах пожаловались на "уставшие" парты и слишком большие стулья

Горожане предложили им обновить мебель за свой счет [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Начался новый учебный год и сразу же пошли скандалы. Так, в одной из школ Набережных Челнов родителей первоклассников шокировала мебель в учебном кабинете. По словам одной из родительниц, детям выдали слишком высокие стулья и очень старые и потрепаные парты.

- В этом кабинете учатся ученики 1 класса "В". Парты и стулья в данном классе, просто отвратительные. Они настолько "уставшие", обломанные, старые. Вся наша новая форма будет в зацепках, колготки в затяжках. Собрать ребёнка в школу, нынче очень дорого и все наши новые вещи придут в негодность! И по СанПиНу парты не подходят по возрасту, они превышают допустимую высоту, в общем не для наших деток. Сидя за этими партами, ноги не достают до пола. Соответственно, нарушение осанки! И ещё. Какие контролирующие органы и службы могли принять этот класс? Кто допустил, вообще такое безобразие? - задалась вопросом жительница татарстанского автограда.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Сообщение женщины в соцсетях вызвало довольно бурное обсуждение. При этом, многие жители Набережных Челнов предложили родителям самим решить проблему, то есть, закупить мебель в класс:

"Когда сын пошел в 1 класс, мы, видя какие стулья и парты, скинулсь и купили, потому что, все новенькие костюмы, через месяц можно выкинуть, и 4 года учились наши дети на нормальных партах".

"Мы в своем классе в началке все столешницы у парт заменили сами. А так-то... Это беда... Во всей школе не заменишь".

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Нашлись и те, кто встал на защиту родителей, заявив, что каждая школа должна решать вопрос с мебелью самостоятельно, исходя из бюджета, но состояние именно этих парт иначе, как позором не назовешь:

"Вид этих парт просто ужас. Сразу навязывают детям отвращение к учебе".

"Это что за стулья? а парты ? всё это в ужасном состоянии, как вообще дали этот класс первоклассникам? Директора посадите за эту парту".

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Не остался в стороне от обсуждения и начальник управления образования Набережных Челнов Рустем Хузин. По его словам, в этом году денег на новую мебель в бюджете города не нашлось. Ее обновят в 2020 году.

- В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в 2019 финансовом году денежные средства, выделенные образовательному учреждению, не были предусмотрены на приобретение мебели. В план финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения на 2020 год будет включено приобретение мебели. Высота парт устанавливается в соответствии с ростом учащихся в начале учебного года. Требования СанПиН по высоте парт будут выполнены в ближайшее время, - прокомментировал Хузин.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Кстати, в интернете обрушились с критикой и на самих детей, которые, по данным пользователей интернета, самостоятельно портят стулья и парты. Поэтому инвентарь в таком состоянии. Впрочем, почему подобная мебель досталась первоклассникам - большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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