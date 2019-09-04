Уличный автохлам, конкуренция и ввод потребителей в заблуждение: как фирмы нарушают рекламное законодательство

- Андрей Николаевич, можете назвать ТОП самых частых нарушений рекламного законодательства?

- Из практики 2019 года – это некорректное сравнение рекламируемых товаров с товарами других участников рынка; использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций, реклама финансовых услуг без наименования лица, оказывающего такие услуги и отсутствие в подобной рекламе части существенной информации, реклама выпускных квалификационных работ, а также реклама, в которой используются непристойные, а порой и оскорбительные образы или сравнения.

- В части некорректного сравнения Вы говорите о №1 и ему подобных?

- Да, использование в вывеске или рекламном сообщении формулировок «№1», «лучший», «самый лучший» и сходных им выражений, создающих впечатление превосходства рекламируемого товара с его аналогами на рынке, имеет все признаки нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». Представьте ситуацию: на расстоянии одного квартала друг от друга открыли две булочные, одна с вывеской «Булочная», а другая – «Булочная №1». Вы как потребитель, на какую внимание обратите? Смею предположить, что заметнее для Вас окажется та, что с «№1». Интересная, привлекающая внимание. Как минимум, вы захотите туда зайти, чтобы узнать, почему №1, а зайдя, вряд ли окажетесь от покупки. И таких покупателей могут быть сотни… А «Булочная» со своей «обычной» вывеской может остаться без внимания.

Фактов, подобных моему примеру, в текущем году у нас уже 22. Отмечу, что использование этих «превосходных» выражений допустимо лишь в случае, если речь идёт о порядковом номере объекта первое открытие заведение, впервые появившийся на рынке вид услуг либо фирменное наименование организации. В рекламе «№1» обязательно должна быть отсылка на объективный источник информации, согласно которому эта организация действительно признана лидером на рынке. Во всех других случаях мы расцениваем это как недобросовестную конкуренцию с целью привлечь внимание максимального количества потребителей.

- Хорошо, а машины почему не могут использоваться в качестве рекламного места? Сколько их таких по городу ездит…

- Вот Вы правильно заметили, что ездит! Мы же говорим об объектах, которые ещё несколько лет назад мы стали называть не иначе как «автохлам». И это не машина, которая свободно перемещается по городу, где на стекле или кузове размещена какая-то рекламная информация, а что-то зачастую ржавое, порой прогнившее и уже мало напоминающее то, что мы привыкли называть автомобилем.

В нашей практике – это дела, связанные с использованием машин исключительно или преимущественно в качестве рекламной конструкции. Стоящих на обочине, со спущенными колёсами, используемыми лишь для того, чтобы прикрепить на неё баннер с какой-то рекламой. Чаще – автосервиса, мойки, приёма металла. То есть машины, которые, как правило, уже не ездят, а служат в качестве объекта, на который крепится рекламная информация.

За полгода таких нарушений 17. В основном мы выявляем их путём собственного контроля и мониторинга (80%), часть – 20% – на основе поступающих в Татарстанское УФАС России обращений. С целью снизить подобные нарушения, которые помимо всего прочего имеют свойство портить и облик города, мы провели ряд совещаний с органами местного самоуправления районов республики и отмечу, что среди них есть очень активные, особенно это исполнительный комитет города Казани. Уверен, что если к нашей совместной работе присоединятся другие, то удастся навести порядок на улицах населённых пунктов.

- Жалобы на финуслуги в Вашей практике тоже не редкость. Что вызывает особенное внимание?

- Случаи, когда речь идёт о рекламе услуг, предполагающих предоставление займа, рассрочки или кредита, а о юридическом лице, готовом всё это предоставить, нет ни слова. Не редки и факты распространения такой информации без существенных данных. Например, о дополнительной страховке, процентных ставках. Таких нарушений в текущем году 11, в 2018 году было 10.

- А привлечение к Вашим делам таких крупных монстров как Google и Yandex с чем связано?

- В октябре 2018 года статья 7 закона о рекламе, определяющей товары, реклама которых не допускается, дополнилась запретом на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ: дипломов, рефератов, диссертаций. А Google и Yandex оказались в числе тех, кто подобную рекламу у себя разместил. Дел по данным фактам в текущем году возбуждено всего 3 и отмечу, что нарушители, как правило, оперативно блокируют контент, попадающих под запрет законодательства.

- Интернет в целом, стал довольно востребованной нишей и, надо полагать, внёс коррективы и в Вашу работу?

- Не могу с Вами не согласиться. На сегодняшний день доля рекламы в сети Интернет является самой большой и достигает 43,3%. С 2018 года она стала превышать объём рекламы, транслируемой посредством телевидения (39,9%). И это «поле деятельности» в зоне нашего пристального внимания. Регулярно мониторим, смотрим и на предмет содержания, и на предмет соответствия требованиям закона.

- Андрей Николаевич, в разговоре с Вами не могу не упомянуть дело о «голой официанте», которое надело столько шуму и вызвало весьма активный отклик общественности.

- Текст этой рекламы и правда был впечатляющим: «ГОЛАЯ правда от том, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки» и всё это на фасаде одного из торгов-развлекательных комплексов города, да ещё с выходом на оживлённую автомобильную дорогу. Особенно если учитывать то, какие слова рекламодатель решил выделить наиболее ярко, чтобы привлечь внимание. И ему это удалось! Как свидетельство этого – многочисленное количество жалоб, поступивших в наш адрес.

Между тем, часть 6 статьи 5 закона о рекламе не допускает использование в рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Рекламу, за которой последовала неоднозначная реакция горожан, мы вынесли на заседание Экспертного совета по рекламе, который создан при нашем Управлении. Эксперты сошлись во мнении, что реклама нарушает действующее законодательство и даёт неоднозначную характеристику такой профессии как официантка. Ведь выделенные крупным шрифтом слова придали всей фразе совершенно другой смысл. С расстояния, кроме именно этих слов, вообще было сложно что-то прочитать и основная масса людей видела именно «голую официантку, готовую на многое…», и вполне естественное это вызвало возмущение.

ФАС России в своих разъяснениях к применению законодательства о рекламе указывает, что если размер шрифта такой, что слово не может быть прочитано потребителями, считается, что указанной таким мелким шрифтом информации вовсе не существует. Так получилось и здесь: видна была лишь часть рекламы и только она воспринималась потребителями. Тот факт, что компания таким образом пыталась привлечь в себе внимание и использовала креативный подход, оспаривать не будем, но важно помнить, что креатив, не смотря на значимость и определяющее значение, должен быть разумным, а рекламная информация соответствовать требования законодательства.

- Что ж, с официанткой теперь, думаю, всё понятно. Предлагаю поговорить о недобросовестной конкуренции, о которой Вы уже упомянули в самом начале нашей встречи.

- Борьба с недобросовестной конкуренцией – это ещё одно направление нашей работы. Определяется она как любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; причинили или могут причинить убытки конкурентам либо нанесли или могут нанести ущерб их деловой репутации.

В текущем году Управлением возбуждено 13 дел по признакам нарушения статей 14.1-14.8 закона «О защите конкуренции», квалифицирующих разные формы недобросовестной конкуренции. Чаще всего сталкиваемся со смешением, использованием исключительных прав на индивидуализацию юридических лиц, некорректным сравнением и использованием авторских прав. Например, наши дела в отношении предпринимателя, который без каких-либо оснований на собственном сайте стал продавать изделия с символикой хоккейного клуба «Ак Барс» и футбольного клуба «Рубин». Довольно ярким было дело чувашской фабрики «Акконд» против татарстанского «Заинского крекера», который вывел на рынок шоколадные конфеты, чья упаковка до степени смешения напоминала конфеты кондитеров из Чувашии. Сейчас рассматриваем дело по печенью Choco Pie, где речь также идёт о смешении и, по сути, введения потребителей в заблуждение.

Та же реклама с использованием «№1» и «самый лучший» может быть расценена как недобросовестная конкуренция, ведь тот, кто распространяет подобную информацию без каких-либо оснований, препятствует деятельности конкурента, выводя собственный бизнес на первый план только за счёт того, что дополнил свою вывеску привлекающим внимание словом. Конкуренция должна быть честной, а действия конкурентов – добропорядочными по отношению к тем, кто работает с ними на одном товарном рынке.

Есть в практике и дела, связанные с пассажирскими перевозками, когда под видом заказных перевозок проходят регулярные, и по маршрутам, которые входят в транспортную сеть республики и обслуживаются компаниями, прошедшими конкурсный отбор. А с ними на одни маршруты выходят предприниматели, не имеющие соответствующей лицензии. За 6 месяцев ткущего года выдано 3 предупреждения о прекращении таких действий и принято 1 решение с выдачей предписания.

Недобросовестная конкуренция затрагивает и такие рынки как продажа жилья и оказание коммунальных услуг. Поступают жалобы, мы по ним проводим проверку и в случае подтверждения выдаём предупреждение или сразу возбуждаем дела. Достаточно жалоб поступает на действия органов власти, создающих условия для продвижения одних компаний и проблемы осуществления деятельности для других. Это в свою очередь формирует предпосылки для «захвата рынка» любыми средствами, в том числе имеющими признаки недобросовестной конкуренции. Такие действия не просто недопустимы, они неприемлемы в условиях честной конкуренции и требований закона.