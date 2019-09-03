2019-09-03T16:13:41+03:00
Общество

"Свою задницу больше некуда пристроить?": жителей Казани возмутила девушка, сделавшая растяжку на памятнике героям сказок Тукая

По мнению горожан, она оскорбила знаменитого поэта и плюнула в душу многим татарстанцам
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Прогуливаясь по Казани многие жители и гости города не могут отказать себе в возможности сфотографироваться около достопримечательностей. Вот и одна из девушек решила сделать снимок около памятника героям сказок Габдуллы Тукая. Вот только решила она сделать это довольно эффектно, но и необычно. Она сделала растяжку на руках, упершись ногами в лицо Батыру и горло Шурале.

Это обстоятельство не сильно понравилось жителям Казани, которые начали осуждать поступок девушки. заявив, что она оскорбила знаменитого поэта и плюнула в душу многим татарстанцам.

"Свою задницу больше некуда пристроить? Зачем ногами на памятник лезть?".

"Унизила памятник Тукая, оскорбила всех, с меня начиная".

"Тренировала и развивала тело, а про мозги забыла".

Впрочем, нашлись люди, которые встали на защиту девушки. по их мнению, девушка просто хотела показать свою гибкость и никак не хотела задевать чувства некоторых татарстанцев.

"Нормально всё! Станет старше, мозгов прибавится. На аллее славы вообще по именами великих людей ногами ходят и никто не плачет".

"Вот это растяжка, я с кровати-то встаю, переворачиваюсь, падаю на пол, ползу, потом поднимаюсь только".

Кроме того, девушку сравнили с Анастасией Волочковой, предположив, что она просто хотела доказать, что растяжка у нее не хуже. чем у известной балерины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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