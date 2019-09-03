Мой любимый Татарстан: в Казани прошел праздник, посвященный Дню республики-2019

В среду, 28 августа, в казанском парке «Крылья Советов» состоялось празднование Дня Республики Татарстан-2019. Мероприятие организовала «Комсомольская правда». Не помешали гулянью ни сильный ветер, ни по-осеннему холодная погода.

В этот вечер у гостей праздника была возможность не только потанцевать и весело провести время, но и получить за это хорошие подарки. Ведь партнерами праздника стали сеть гипермаркетов «Лента», игровой парк «Остров сокровищ» и сервисный центр «Аленка».

Так, на импровизированной сцене прошли конкурсы по разгадыванию кроссвордов, созданию необычного наряда к празднованию Дня республики и зажигательным танцам.

- Поздравляем Татарстан! Радость и богатство! Он дает нам всё для жизни. Шли на праздник к вам. Тут и «Лента», и газета «Комсомолка» радостью делятся. Вам спасибо за подарки и за игры для детей. Будет нам сегодня жарко. Всем спасибо, всем привет! - попыталась поздравить в стихотворной форме республику одна из участниц мероприятия.

В перерывах гости праздника наслаждались выступлениями танцевального коллектива «Сэмбель». Девочки показали танцы различных направлений и буквально влюбили в себя зрителей.

Кроме того, всех покорил шикарный голос Эмиля Сафина, который исполнил песни о родной республике.

Недалеко от сцены компания «Лента» приготовила несколько собственных, не менее интересных площадок. На одной из них были установлены мольберты с раскрасками. Порой ведь даже далеким от искусства людям хочется творить. Дети всех возрастов с удовольствием разрисовывали продукты.

Также сеть гипермаркетов «Лента» приготовила огромную напольную игру с огромными кубиками, которая пользовалась большим интересом у детей и их родителей. По итогу, каждый ребенок получил приятный подарок от компании «Лента».

- Мы пришли на этот праздник не специально, - рассказала «Комсомолке» мама 5-летнего Артема Екатерина Маркова, - мы просто мимо проходили. Но тут было так живо и так весело, что мы решили остаться. Ребенок счастлив, это главное.

Интересно, что поздравить Татарстан в парк пришли и гости из Нижегородской, Самарской, Саратовской и Тюменской областей.

- Я Ильяс Багиров. Я приехал сюда из Тюменской области. Дорогие татарстанцы, казанцы! Казань - это самый красивый город из тех, что я видел. Берегите и любите его! - отметил один из гостей площадки.

А самые смелые участники гуляний могли поздравить Татарстан так, чтобы их увидела вся республика. Для этого стоило лишь не постесняться камеры.

- Татарстанцы! Поздравляю всех с праздником! Счастья, здоровья, успехов и всего хорошего! Цените, уважайте свои города, заботьтесь о них! - пожелала жителям республики читательница «Комсомолки» Елена.

Праздник продлился вплоть до наступления темноты. Так, «Комсомолка» дала старт гуляньям в честь празднования Дня Республики Татарстан-2019!

Напомним, генеральным партнером праздника стала компания «Лента». Это крупнейшая российская сеть гипермаркетов, в Татарстане работает девять магазинов в четырех городах, пять из них в Казани. Качественный ассортимент товаров по доступным ценам ориентирован на потребности покупателей, каждый день проводятся акции, которые делают шопинг еще привлекательнее. Продукты питания и непродовольственные товары, линейка местных производителей, продукция собственного производства, а также эксклюзивные товары собственных торговых марок - все это круглосуточно можно приобрести в магазинах Казани.

Сайт гипермаркета «Лента»

Также партнерами были игровой парк «Остров Сокровищ» - место для детей от 9 месяцев и до 9 лет. «Остров сокровищ» - это большие игровые площадки для самых маленьких. Здесь дети могут по-настоящему наиграться, набегаться, напрыгаться, хорошенько покричать, пошуметь и порезвиться.

Сайт игрового парка «Остров сокровищ»

«ВКонтакте»

И сервисный центр «Аленка» на Декабристов, 186. Здесь вы можете отремонтировать детские коляски, а также подобрать запчасти к ним, взять напрокат автокресла и стульчики для кормления. Помимо этого, в магазине вас ждет огромный выбор игрушек и канцтоваров для девчонок и мальчишек.

Сайт сервисного центра «Аленка»

Инстаграм

«ВКонтакте»