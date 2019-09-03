"Вам что, жалко? Это же для ваших детей!": в Набережных Челнах у родителей потребовали закупить в детсад туалетную бумагу

Накануне нового учебного года в Набережных Челнах разгорелся скандал. Все из-за списка различных вещей, которые потребовали у родителей закупить для нужд детсада. Среди различных канцтоваров оказались и довольно странные предметы. Например, родителей обязали закупить туалетную бумагу и мусорные пакеты, что и стало причиной недовольства.

- Вот список того что нужно купить родителям в садик. Уже и туалетную бумагу и пакеты мусорные просят, помимо канцтоваров! А то все говорят, что их финансируют и ничего покупать не надо! - написал один из родителей в соцсетях, приложив фотографию списка товаров.

Естественно данное сообщение вызвало бурю эмоций у жителей татарстанского автограда. Люди разделились на два лагеря. Одни встали на защиту детского сада, заявив, что родители покупают товары не абы для кого, а для своих детей:

"Ну там же копейки, неужели жалко для ребенка своего".

"Нам каждый год давали такой список и не ныли - покупали. Если не хотите,чтобы Вашего ребёнка обделяли - купите".

"Всегда была туалетная бумага и мешки в списке. У меня старшая 4 года назад выпустилась из садика, уже тогда покупали".

Впрочем, гораздо больше горожан встали на сторону автора сообщения. По их словам, родители и так платят за садик немалые деньги, а канцтоварами и тем более туалетной бумагой детей должны снабжать уж точно за счет дошкольного учреждения:

"Те кто пишет: что вам жалко что ли, вашему ребенку же. Почему родители должны это покупать? За сад и так платят больше 4000".

"По конституции дошкольное образование у нас в стране бесплатное, занятия лепкой, рисованием и т.п. входит в образовательную программу садика, то есть все канцтовары должны выдаваться в саду, а ТБ ,мусорные пакеты и т.д. это к завхозу, такая же расходная часть как подушки (которые, кстати должны обновляться каждый год), мебель, тарелки и т.п. То есть, родители должны оплатить по квитанции за детский сад, привести здорового опрятного ребёнка и все, больше родители ничего не обязаны делать!".

"4 тысячи за ребёнка платят родители, в группе обычно 25 - 30 детей, более 100 тысяч в месяц с каждой группы. Разве не хватает на канцтовары?".

Не смогли остаться в стороне от споров и сотрудники детского сада. Так, одна из женщин по имени Лия отметила, что воспитатели хоть и просят родителей что-то покупать, могут отчитаться чуть ли не за каждый лист бумаги.

- Как воспитатель скажу, что вашу бумагу мы домой не таскаем, снегурочка нужна для распечатки всяких заданий, раскрасок, материала дидактического для группы, салфетки, чтоб подтереть сопливые носики, и чтоб не бегать в раздевалку за каждым платочком, бросая остальных 25 детей, зачем во всем видите трагедию? Сама водила дочь недавно, покупала самые яркие материалы. Говорить можно бесконечно, и жаловаться тоже, а воз и ныне там, а детей воспитывать и образовывать уже сегодня. Что за конфронтация с ненавистью к нам? Мы идём в профессию из-за любви к детям, но нам тоже нужна ваша помощь ради ваших же детей, - написала женщина.

Впрочем, убедить некоторых людей в необходимости помощи воспитателям она не смогла. Многие родители остались при своем мнении.