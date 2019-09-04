Генплан Казани: обсуждение должно быть открытым!

Город принадлежит людям, а значит, и решения о его будущем должны принимать горожане. Логично? Безусловно! Но только не в Казани. Тут чиновников не интересует мнение жителей города о генплане - публичные слушания отменены. Свое мнение люди могут выразить в электронных письмах, которые теряются где-то на просторах Интернета. Почему власть избегает общения со своим народом?

Критикуешь - предлагай!

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России весной этого года призвал власти всех уровней вести честный диалог с гражданами и открыто выходить к ним со своими предложениями:

- В этом случае люди всегда поймут руководство страны и региона. Если надо принимать так называемые непопулярные, но необходимые решения, значит, нужно выходить к людям, ясно, публично излагать свою позицию и на основе честного диалога с гражданами принимать соответствующие решения. Да, люди у нас с разным образованием, с разным уровнем подготовки, но если вести честный диалог, они всегда поймут...

Однако генплан Казани - документ, который определит направления развития города на ближайшие полтора десятка лет, - принимается кулуарно. Люди о том, что будет «благоустройство», узнают из Интернета, из непонятных источников, где много недостоверной и искаженной информации, и им тяжело разобраться, насколько точны те или иные данные. Публичные слушания по генплану отменены, теперь они переведены в Интернет. Одним словом, налицо открытое противоречие между словами главы государства и действиями исполнительной власти на местах.

Лозунг ЛДПР гласит «Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай! Предлагаешь - делай, делаешь - отвечай!» Итак, что предлагает наша партия по вопросу генплана? В первую очередь необходимо восстановить публичные слушания. Власть должна быть открыта и прозрачна, люди должны понимать, какие именно решения принимаются, почему и кто от этого выиграет. Пока же мы можем лишь по косвенным признакам понять, что на самом деле происходит за стенами высоких кабинетов.

Новая Сосновка, Салмачи, Дербышки: кто следующий?

Какова на данный момент ситуация с генпланом? Партия ЛДПР организовывала митинги и встречи с жителями поселков, недовольными открывающимися перед ними перспективами. И их можно понять! Например, в свое время жители Новой Сосновки абсолютно законно стали владельцами своих участков - купили их или воспользовались дачной амнистией - и построили дома, предварительно получив разрешение на строительство. Внезапно оказалось, что по новому генплану эти территории относятся к зоне аварийной посадки самолетов КАПО им. Горбунова и строиться там нельзя. Просто раньше она никак не оформлялась, а сейчас взялись за оформление документов. Сложилась патовая ситуация - КАПО продолжает претендовать на эту территорию, а за бортом остаются люди, которые, заметим, не нарушали закон. Земля - это их частная собственность, и дома построены законно. Они стали заложниками несогласованных действий исполкома Казани и КАПО им. Горбунова. Сейчас говорят, что авиастроители тоже пострадавшая сторона - до 2014 года не был утвержден орган, который мог бы согласовать эту территорию. Но как же тогда оформляли собственность на землю жителям поселка?

С подобными проблемами столкнулись и жители других поселков - Дербышки, Вознесение, Борисоглебское. Детали могут различаться (так, Дербышкам грозит крупная автомагистраль, в Салмачах жители обнаружили, что живут на газопроводе), но есть у них и общее. Для тех, кто создавал генплан и будет его принимать, этих людей - со своими семьями, домами, налаженной жизнью - просто не существует. И никаких альтернатив им не предлагают, других вариантов власти с ними обсуждать не хотят. Более того, с отменой публичных слушаний у жителей поселков больше нет возможности донести до власти свою позицию.

Как обойти стену чиновничьего равнодушия?

Самое ужасное, что складывающаяся практика принятия решений может бульдозером пройтись по каждому из нас, ведь неизвестно, кто следующий помешает властям в строительстве, развитии и прочем улучшении города - в соответствии с их представлениями о прекрасном. И никаких реально работающих инструментов повлиять на ситуацию у горожан не остается. Нет диалога, но это плохо не только для горожан, ведь руководители города не получают обратной связи, а без нее откуда они могут знать, что по-настоящему беспокоит жителей вверенного им города? Отцы города возвели вокруг себя стену, а жителям предлагают писать письма. Но кто их прочтет? Где гарантия, что мнение жителей будет услышано кем-то кроме мелкого клерка?

Люди стучались во все двери, просили разъяснений по генплану, хотели узнать, почему на месте их домов будет взлетно-посадочная полоса. Но их никто не принял. А вот когда они вышли на митинг, с ними стали встречаться и разговаривать. Если ты стоишь перед стеной, бесполезно в нее стучаться. ЛДПР знает, как эту стену обойти. Мы уверены, что у каждой проблемы есть решение, которое будет выгодно и городу, и его жителям. Но главное в этом деле - научиться слушать и слышать друг друга. Например, в случае с жителями поселка Новая Сосновка необходимо вынести взлетно-посадочную полосу КАПО им. Горбунова за пределы города.

- Ни в одном другом городе России запасной аэродром - зона потенциальной опасности, на минуточку! - не находится в черте города, - объясняет Владимир Сурчилов, координатор Татарстанского регионального отделения ЛДПР, - а в Казани он оказался зажат между жилыми поселками. А так быть не должно! Это потенциальная угроза для людей, ведь сюда предполагается при возникновении проблем направлять опытные образцы самолетов. А если он не долетит до взлетно-посадочной полосы? Это колоссальная опасность для людей! Разве так должно быть? В городе должны жить люди, а запасному аэродрому можно подыскать место за его пределами, нужно лишь властям республики, руководству КАПО им. Горбунова и жителям поселков сесть за стол переговоров и найти устраивающее всех решение.

Возвращение общественных слушаний - честных, открытых, с участием представителей руководства города, которые действительно могут повлиять на ситуацию, - первый, но необходимый шаг на этом пути. Жители города не должны оставаться в стороне при обсуждении их собственного будущего!

Партия ЛДПР в Татарстане действительно готова делать и брать на себя ответственность за свои действия - в полном соответствии с нашим лозунгом. Мы не только критикуем, но и готовы делать и нести ответственность за свои слова и действия! Мы знаем, как изменить жизнь татарстанцев к лучшему, - давайте сделаем это вместе!

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Татарстанское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».