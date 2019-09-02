«Не бояться, не стесняться, идти вперед»: звезда проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ Пена станцевала с жителями Казани

В субботу, 24 августа, более 10 тысяч жителей Казани приняли участие во всероссийском фестивале, посвященном новому сезону известного шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Мероприятие прошло одновременно в 22 городах России. В столице Татарстана люди танцевали более 11 часов подряд в парке Горького.

Фото: ТНТ

Поддержать казанских танцоров приехала участница первого сезона шоу «ТАНЦЫ» Пена. «Комсомолке» удалось пообщаться с ней и узнать много интересного.

С чего начиналась ваша танцевальная карьера? Вы помните свое первое выступление на сцене?

- Первое выступление не помню. Помню другое выступление: я была маленькая снежинка. На сцене было много детей, подростков, и после выступления, когда мы зашли в гримерку и руководитель начал сильно ругаться: «Кто из вас начал махать рукой в зал?» Все ответили, что не знают, но спустя какое-то время, я вспомнила, что это была я. Увидела своих родственников на балконе сидящих и очень захотела им показать, что я тут на сцене. Или такая история: не дотанцевав номер, я просто станцевала финал и ушла за кулисы, повернулась и вижу, что все остальные продолжают танцевать, я просто забыла, что есть продолжение, и ушла, помахав всем на прощание. Это было в танцевальных коллективах, когда мы только еще учились работать на сцене.

Вы были участницей первого сезона шоу «ТАНЦЫ», а сейчас стартовал уже 6. Следили за проектом после?

- Да, конечно. Я смотрю каждый сезон. Я могу не видеть всех выпусков, но слежу за какими-то определенными героями, слежу за номерами, постановками хореографов, потому что это важно, это интересно, это необычно. Сейчас все спешит, идет вперед, развивается и не стоит на месте, поэтому если не следить за этим, ты не будешь в этом всем вариться, будешь не в теме. Поэтому я всегда наблюдаю за людьми, которые в проекте, и не только за теми, кто попадает в топ, но и за теми, кто приходят на кастинг и не проходит дальше.. С ними потом я сотрудничаю, пересекаюсь на проектах и восхищаюсь ими. Просто очень интересные люди встречаются. Кого-то может и не так сильно будет видно на телеканале, на сцене в шоу, но в жизни этот человек будет очень яркий эмоциональный, интересный, поэтому только на экране я не заостряю свое внимание.

Вырос ли уровень участников за эти годы?

- Да, вырос. Иногда кажется, что нет, иногда - что очень сильно.

В новом сезоне есть кто-то, за кого будете болеть?

- Я еще не всех увидела, не всех знаю, кто будет участвовать, знаю, что несколько человек прилетают из Киева, это мои знакомые. В Москве с некоторыми пересекалась, работала, кто-то приходил ко мне на занятия. Всегда за своего как-то больше переживаешь. Но если я вижу кого-то для меня яркого, необычного, человека, за которого я бы хотела отдать свой голос, я буду топить за него. Независимо от того, знакомый он или нет.

Что для вас сцена?

- В начале это экстрим, переживания, потные ладошки, волнение, это когда в голове мешалка, когда ты все забываешь, это кайф, это интересно, необычно, это держит тебя в тонусе, это то, что тебя вдохновляет. Будучи на сцене, ты немного по-другому себя ощущаешь, мир меняется. Вот тут ты идешь пешочком просто из магазина с авоськой, а тут ты ступаешь на сцену и просто чувствуешь прилив энергии, которую ты хочешь передать, ты хочешь рассеять ее всем, чтобы она качала.

Что дают танцорам такие проекты, как «ТАНЦЫ»?

- Развитие, знакомства, какие-то новые витки в жизни, в том плане, что кто-то танцевал, а потом понял, что он еще и круто поет, потом познакомился со стилистом и стал моделью, познакомился с режиссером - стал хореографом-постановщиком. Кто-то снимается в фильмах. Это безграничные возможности.

Вы почувствовали себя по настоящему известной после участия в шоу?

- Прямо по-настоящему известной - нет. Мне кажется, что раньше люди не совсем ценили то, что я делаю, а вот после шоу у людей как будто открылись глаза. Отношение меняется, когда тебе прибавляют статус. Я не могу сказать, что я изменилась, я, конечно, стала немного жестче и увереннее в себе. Но по отношению к людям - нет. А вот по отношению к танцам, да, я хочу больше.

Если бы предложили снова принять участие в шоу «ТАНЦЫ», вы бы согласились пройти через все это еще раз?

- Честно, не знаю. Меня спрашивали когда-то, почему ты не идешь на 2, 3 сезон. Всему свое время. Мне кажется, мое время уже было. Мне хочется двигаться дальше, заниматься чем-то новым. Но от танцев я не отказываюсь. Я возвращалась в проект в третьем сезоне. Я ставила хореографию в команде Мигеля. Вот в такой роли я возвращалась на проект.

Что должен делать танцор, чтобы постоянно держать себя в хорошей форме?

- Нужно постоянно двигаться, заниматься, везде сувать свой нос, не в плане назойливости, а в плане посмотреть спектакль, сходить в кино, самому потанцевать, сходить к кому-то на занятия, преподавать, слушать разную музыку, ездить на мастер-классы за границу. Главное не считать, что ты пуп земли и всемогущий король, которому уже все по барабану. Не переставать развиваться.

Есть какие-то особые ритуалы на удачу перед выступлением?

- У меня конкретных нет. У меня есть танцевальный коллектив «Босые». Мы разгоняем энергию, трем ладошки друг об друга и передаем энергию друг другу, или бьем друг друга - сильно шлепаем руками, чтобы как-то взбодрить тело и мозги. Бывает, ты стоишь за сценой такой сонный, из-за приглушенного света и из-за переживаний и волнений, а тут побили друг друга и сразу бодрей. Обняться можем, взяться за руки, встать в круг, закрыть глаза и вместе направить энергию на крутое выступление. Когда я выхожу на сцену одна, такого нет. У меня есть хороший знакомый, у которого были чемпионские носки, он ездил только с ними и выходил на сцену только в этих носках.

Ваш совет участникам шестого сезона проекта?

- Не бояться, не стесняться, идти вперед, никого не слушать и делать так, чтобы вам было кайфово от того, что вы делаете. Любить тот момент, любить все, что вы делаете, любить, даже если вам что-то не нравится или что-то не получается. Все получится, просто двигайтесь вперед. Всем удачи!

Смотрите шоу «ТАНЦЫ» по субботам в 21:00 на ТНТ