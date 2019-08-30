«Будет непросто, но надо потерпеть»: «Ак Барс» представил болельщикам новый состав и наметил цели на сезон

Накануне дня Татарстана «Ак Барс» в «Татнефть-Арене» представил болельщикам свой новый состав на предстоящий сезон.

На разогреве праздника выступила татарская певица Лэйна. Она прославилась песней «Малай на белом барсе». Затем болельщикам представили новую креативную концепцию клуба «843».

Ожидание выхода команды.Фото: Алина НИЗАМОВА

И наконец на сцене стали появляться долгожданная команда. Тренерам казанцев вручили памятные плакетки, а новички среди игроков получили свои игровые свитера.

Адам Рейдеборн.Фото: Алина НИЗАМОВА

− В первую очередь, хочу поблагодарить всех болельщиков за ту поддержку, которую они, приходя на каждый матч, оказывают нам. Несмотря на результат прошлого сезона, вы остались с нами и поддерживаете нас всегда. В этом году много новых ребят, которые жаждут победы, - выступил перед болельщиками капитан команды Данис Зарипов. - Есть и те, кто остался в команде с прошлого сезона. Тогда мы оступились, но перевернули этот лист и начали новую работу. И с 3 сентября мы постараемся вместе с вами написать новую победную историю.

Данис Зарипов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился с журналистами мнением о готовности команды к новому сезону.

– Я думаю и надеюсь, что мы готовы. То, что какие-то новые моменты для ребят – это есть. Но, опять же, надо вступить в драку, как говорится, а там пойдёт. Чего греха таить, по весне будем собирать орехи, ягоды. А сейчас надо начать. Будет непросто, но надо потерпеть, - сказал наставник.

Дмитрий Квартальнов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Завершилась презентация команды концертом рэп-группа «Каста».