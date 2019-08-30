2019-08-30T15:47:27+03:00
Спорт

«Будет непросто, но надо потерпеть»: «Ак Барс» представил болельщикам новый состав и наметил цели на сезон

На мероприятии выступили Лэйна и Каста [фото]
Алина НИЗАМОВА
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«Ак Барс».«Ак Барс».Фото: Алина НИЗАМОВА
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Накануне дня Татарстана «Ак Барс» в «Татнефть-Арене» представил болельщикам свой новый состав на предстоящий сезон.

Зрители. Фото: Алина НИЗАМОВА

Зрители.Фото: Алина НИЗАМОВА

На разогреве праздника выступила татарская певица Лэйна. Она прославилась песней «Малай на белом барсе». Затем болельщикам представили новую креативную концепцию клуба «843».

Ожидание выхода команды. Фото: Алина НИЗАМОВА

Ожидание выхода команды.Фото: Алина НИЗАМОВА

И наконец на сцене стали появляться долгожданная команда. Тренерам казанцев вручили памятные плакетки, а новички среди игроков получили свои игровые свитера.

Адам Рейдеборн. Фото: Алина НИЗАМОВА

Адам Рейдеборн.Фото: Алина НИЗАМОВА

− В первую очередь, хочу поблагодарить всех болельщиков за ту поддержку, которую они, приходя на каждый матч, оказывают нам. Несмотря на результат прошлого сезона, вы остались с нами и поддерживаете нас всегда. В этом году много новых ребят, которые жаждут победы, - выступил перед болельщиками капитан команды Данис Зарипов. - Есть и те, кто остался в команде с прошлого сезона. Тогда мы оступились, но перевернули этот лист и начали новую работу. И с 3 сентября мы постараемся вместе с вами написать новую победную историю.

Данис Зарипов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Данис Зарипов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился с журналистами мнением о готовности команды к новому сезону.

Болельщики. Фото: Алина НИЗАМОВА

Болельщики.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Я думаю и надеюсь, что мы готовы. То, что какие-то новые моменты для ребят – это есть. Но, опять же, надо вступить в драку, как говорится, а там пойдёт. Чего греха таить, по весне будем собирать орехи, ягоды. А сейчас надо начать. Будет непросто, но надо потерпеть, - сказал наставник.

Дмитрий Квартальнов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Дмитрий Квартальнов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Завершилась презентация команды концертом рэп-группа «Каста».

Группа Каста. Фото: Алина НИЗАМОВА

Группа Каста.Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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