Экс-игроки «Рубина» укатали свой бывший клуб

В матче 8-го тура чемпионата России «Рубин» крупно проиграл дебютанту РПЛ «Сочи» со счетом 0:3.

«Сочи» - дебютант РПЛ.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Рубин» подошёл к игре с кадровыми проблемами. Продолжают восстанавливаться от травм два основных игрока центра поля: Вячеслав Подберезкин и Павел Могилевец. Тренерский штаб казанцев из-за этого продолжил эксперименты с составом. Впервые в старте вышел воспитанник клубной академии Никита Макаров. 18-летний парень провёл весь матч, как и другой выпускник школы «Рубин» – защитник Данил Степанов.

Впервые в старте вышел воспитанник клубной академии Никита Макаров.Фото: Алина НИЗАМОВА

Но на этом хорошие новости для болельщиков казанцев в этой игре закончились. В начале встречи команды играли в равный футбол. К середине тайма гости стали активнее действовать в атаке. Итогом этого стал гол Ибрагима Цаллагова. Футболист протолкнул мяч мимо обоих центральных защитников «Рубина» и расстрелял с нескольких метров Юрия Дюпина. У вратаря не было шансов. Еще в прошлом сезоне игрок выступал за казанский клуб, а теперь стал автором победного гола в матче против бывшей команды.

Футболист протолкнул мяч мимо обоих центральных защитников «Рубина».Фото: Алина НИЗАМОВА

До перерыва у сочинцев были отличные моменты укрепить свое преимущество. Антон Заболотный вышел один на один, но Дюпин выручил. Уже в концовке тайма Кристиан Нобоа технично пробил из-за штрафной, но мяч попал в каркас ворот.

Кристиан Нобоа.Фото: Алина НИЗАМОВА

После перерыва Евгений Марков мог сравнять счет, но не попал в створ после фланговой подачи. Зато своим шансом через несколько минут воспользовался «Сочи». Гости без сопротивления разыграли комбинацию, которую точным ударом завершил Фёдор Кудряшов.

Фёдор Кудряшов как и Цаллагов, в прошлом году играл в составе казанского клуба.Фото: Алина НИЗАМОВА

Стоит отметить, что защитник сборной России, как и Цаллагов, в прошлом году играл в составе казанского клуба. Любопытно, что по ходу матча на поле играли три воспитанника «Рубина». За полчаса до финального свистка на поле появился Эльмир Набиуллин. Но в отличии от Степанова и Макарова, он играл против родного клуба – с этого Эльмир выступает за «Сочи».

Своим шансом через несколько минут воспользовался «Сочи».Фото: Алина НИЗАМОВА

До конца встречи у команды Романа Шаронова был только один явный момент, чтобы сократить разницу в счете. Вышедший на замену Видар Кьяртонссон убегал один на один, но еще один экс-рубиновец был на высоте – Сослан Джанаев намертво поймал мяч после его удара.

Сослан Джанаев.Фото: Алина НИЗАМОВА

Окончательно все решилось в добавленное к игре время. Нобоа, который тоже еще год назад бегал в рубиновой футболке, выдал классный пас на Александр Карапетяна. Форвард «Сочи» забил третий гол в ворота в ворота Дюпина и установил окончательный счет. К слову, Нобоа получил приз лучшему игроку матча. А для его бывшего партнера по «Рубина» это поражение стало самым крупным в официальных матчах с «Рубином». Шаронов на старте сезона сделал «Рубин» главным сюрпризом чемпионата. Но после 8 туров команда не удержала заданный темпа первых игр.

Шаронов на старте сезона сделал «Рубин» главным сюрпризом чемпионата.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Нужно сделать анализ того, что произошло, и сделать выводы. Сегодня мы были не очень сильны в своей штрафной, – дал свой итог игре де-юре главный тренер клуба из столицы Татарстана Эдуардо Докампо.

Эдуардо Докампо.Фото: Алина НИЗАМОВА

При этом испанец посчитал, что в целом на поле была равная игра. С этим не был согласен главный тренер сочинцев Александр Точилин.

– Разбирали игру команду. Играли на слабых местах «Рубина». Считаю, что мы превзошли соперника в это матче, – отметил тренер победившей команды.

Александр Точилин.Фото: Алина НИЗАМОВА

Для «Рубина» это поражение стало вторым подряд и четвертым в сезоне. На счету казанцев осталось 10 очков, и по итогам 8 тура команда останется на 9 месте. Сейчас в чемпионате России наступит двухнедельный перерыв на игру сборных. «Рубин» выйдет из этой паузы матчем с «Оренбургом» в гостях 15 сентября.