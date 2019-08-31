Пьяный житель Ульяновской области несколько раз ударил двухлетнюю дочь сожительницы вилкой в грудь

В Ульяновской области сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений малолетнему ребенку. По версии следствия, ночью 30 августа 43-летний житель поселка Мулловка Ульяновской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов вилкой в грудную клетку двухлетней дочке своей сожительницы.

Участковому сообщили о криках в одной из квартир на первом этаже. Полицейский проник в квартиру через открытое соседнее окно, завернул ребенка в одеяло и выбежал на улицу. В настоящее время двухлетняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение с многочисленными колото-резанными ранениями мягких тканей грудной клетки. С ребенком проводятся реанимационные мероприятия.

– Следственными органами Следственного комитета Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью двухлетнему ребенку. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Ульяновской области.

Известно, что семья, в которой проживает ребенок, находится на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. А мать ребенка до этого привлекалась к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».