Рустам Минниханов - «Единой России»: «Мы всегда работаем в республике одной командой»

До выборов Государственного Совета Татарстана нового созыва осталось всего несколько дней. В преддверии единого дня голосования член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Рустам Минниханов встретился с кандидатами-единороссами, чтобы обсудить, как идет избирательная кампания, и составить планы дальнейшей работы.

На встрече в культурном центре «Московский» в Казани кандидаты рассказали Рустаму Минниханову о проектах, которые Татарстанская «Единая Россия» реализовала в ходе кампании. Лидер партийного списка Фарид Мухаметшин начал свое выступление в стратегическом ключе:

- На финишной прямой этой непростой избирательной кампании мы можем с удовлетворением сказать: выбранная нами стратегия воплощается в жизнь. Мы в целом имеем электоральную поддержку «Единой России». И это при том, что мы взяли на себя ответственность за непопулярные, но необходимые решения. На встречах с людьми мы открыто говорим о проблемах, отвечаем жителям на непростые вопросы, связанные с пенсионной реформой, мусорной реформой.

Рустам Минниханов согласился:

- Мы - партия власти. Мы сегодня представляем власть на территории республики. Мы должны понимать, что у нас как достижения, так и недостатки. Мы не должны только говорить, какие мы молодцы: вот здесь дорогу построили, вот здесь ФАП сделали… Надо брать те проблемы, которые есть, и говорить с людьми, как мы будем их решать. В этом наша сила. Ну и потом, мы должны быть терпеливые. То, что сегодня в республике есть динамика, - вот мы чемпионат мира провели, нам доверили чемпионат мира, президент дал высокую оценку - разве это было бы возможно, если бы у нас не было такой сильной команды? Мы всегда работаем в республике общекомандно. И оно дает свои результаты. Вот это некий экзамен у нас перед нашим населением. Нас где-то будут критиковать, где-то будут и хвалить. Иногда в наш адрес будут некие такие эмоциональные выпады. Это нормально! Воспринимайте критику. С людьми надо работать, их надо слушать.

Фарид Мухаметшин рассказал Рустаму Минниханову об основных проектах, которые Татарстанская «Единая Россия» реализует в ходе кампании. Еще на старте единороссы поставили перед собой задачу: дойти до каждого жителя республики.

- В рамках проекта «Наш Двор» мы провели порядка 700 встреч с людьми, - сообщил Фарид Мухаметшин. - Свыше 6000 обращений поступило в систему «МойДепутат». Мобильные приемные партии провели более 500 приемов во всех районах и городах Татарстана. Наши волонтеры провели свыше 2000 пикетов. Наши кандидаты приняли участие в 50 раундах дебатов на ТВ, радио и на площадках в городах и районах. Эта слаженная работа приносит результаты. Татарстанская «Единая Россия» готова продолжать эту работу до самого последнего дня кампании и завершить ее победой 8 сентября.

Рустам Минниханов прокомментировал созданную единороссами систему прямой связи с жителями:

- Если бы даже не было выборов, надо было придумать такую форму работы, - отреагировал Минниханов. - Мы получаем массу информации. А затем эти напутствия, наказы, пожелания - мы их перерабатываем. По итогам предвыборной кампании нам надо будет очень серьезно их проанализировать. Я жду от вас предложений.

Минниханов напомнил, что бюджет-2020 уже формируется и программу работы с наказами нужно будет подготовить быстро, сразу после дня голосования.

Единороссы поблагодарили Рустама Минниханова за поддержку партийных инициатив.

- Программа ремонта дворов - это инициатива партии. Все-таки вы продавили, - отметил Рустам Минниханов. - Такой программы у нас не было (была, но локальная). Мы должны в течение трех лет вот такую работу проделать - это сложная задача. Она не только по деньгам сложная. Но для этого мы и есть! Решать сложные задачи. Все-таки, когда наши коллеги, которые встречаются с населением, высказывают такие предложения, они находят решение. И дальше будет так.

О старте новой республиканской программы «Наш двор» Рустам Минниханов объявил 20 августа. За три года правительство республики готово привести в порядок все дворы в каждом районе и городе Татарстана. На реализацию программы будет направлено 50 миллиардов рублей, в том числе из доходов нефтяных компаний республики.

Завершая встречу, Рустам Минниханов напутствовал кандидатов:

- Последняя неделя - самый главный этап кампании. Это время, которое решает судьбу. Поэтому обращаюсь ко всем кандидатам: не расслабляться! Еще многое предстоит сделать до 8 сентября. Максимальное количество встреч с людьми надо провести. Нам важно не только победить. Нам важно одержать убедительную победу, которая подтвердит доверие к партии, доверие к вам, доверие ко мне, доверие к правительству республики.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения "Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия"