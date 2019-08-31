Рустам Минниханов поторопил с формированием программы по “наказам” населения

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время встречи с кандидатами в депутаты Госсовета республики нового созыва призвал подготовить программу работы с наказами от населения республики сразу после дня голосования, 8 сентября. Такую спешку он объяснил просто - бюджет на 2020 год уже формируется.

На сегодняшний день кандидаты от всех партий проводят встречи с населением. Региональное отделение партии “Единая Россия” реализуют ряд крупномасштабных проектов: создана он-лайн система “Мой Депутат”, работают мобильные приемные партии.

– Если бы даже не было выборов, надо было придумать такую форму работы, – отреагировал Минниханов. – Мы получаем массу информации. А затем эти напутствия, наказы, пожелания – мы их перерабатываем. По итогам предвыборной кампании нам надо будет очень серьезно их проанализировать. Я жду от вас предложений.

К слову, часть наказов собирается в рамках нового масштабного проекта “Мой двор”. На трехлетний проект по благоустройству всех дворов республики будет выделено 50 миллиардов рублей.